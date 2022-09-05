В России стартовала прививочная кампания против гриппа

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Попова дала старт прививочной кампании против гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в России в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа», — сказала Попова. Организаторы и гости форума смогут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, который находится на стенде Роспотребнадзора, а также сделать бесплатную прививку от гриппа российской вакциной с актуальными штаммами.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина против коронавируса в 3-3,5 раза эффективнее западных. Академик отметил, что активно распространяющиеся виды коронавируса во многом отличаются от всех предыдущих штаммов.

