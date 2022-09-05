В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины
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В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины

В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов УкраиныГлава МИД Турции Чавушоглу: «зерновой коридор» из портов Украины действует бесперебойно

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал реализацию «зернового коридора» из украинских портов. Его слова приводит РИА Новости.

Чавушоглу оценил работу «зернового коридора» из портов Украины и заявил, что он действует бесперебойно. «Этот механизм действует без проблем, на данный момент свыше двух миллионов тонн зерна было отгружено из украинских портов», — сообщил он на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об экспорте миллиона тонн сельхозпродукции из портов Украины. По его словам, экспортная зерновая инициатива работает почти месяц.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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