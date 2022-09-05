Валерия с удовольствием после гастролей прогулялась с внучкой

Певица Валерия опубликовала трогательное фото с внучкой Селин, вернувшись с гастролей. Валерия уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка даже в 54 года продолжает записывать новые треки и следить за внешностью. Она активно занимается спортом и порой приобщает к тренировкам мужа Иосифа Пригожина. Звезда также не боится экспериментировать с нарядами. Если летом Валерия носила платья и проводила время с мамой на природе, то с наступлением осени у нее начала пора гастролей. Певица на днях выступила в Новом Уренгое. Она щегольнула на улицах в тренче и джинсах, но пожаловалась на суровый климат. А вот на днях звезда вернулась в Москву. Она уже познакомилась с новорожденным внуком Пригожина. А 5 сентября звезда проведала свою внучку Селин. На прогулке Валерия предстала в джинсах и куртке цвета припыленной розы. Свой наряд она дополнила белыми кроссовками. В коляске сидела ее внучка, которая была одета под стать бабушке в джинсы и розовый пуховик, а шапка с ушками дополняла образ. Они вместе открыли рот на камеру. Как оказалось, артистка решила побаловаться.«Баловаться вместе — одно удовольствие», – заявила звезда. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Селин подросла. «Ой, у вас уже шапка», «Какая милашка», «Как быстро растут дети», «Хорошенькая такая», «Вы в одной гамме оделись, как мило», «Таке розовые щеки», «Какие классные», прокомментировали пост подписчики.