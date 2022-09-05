Влад Топалов жутко постарел после совместных родов с женой, заявила Миро
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Влад Топалов жутко постарел после совместных родов с женой, заявила Миро

Влад Топалов жутко постарел после совместных родов с женой, заявила Миро
Певец Влад Топалов шокировал блогершу. Ведущая Регина Тодоренко, как известно, рожала своего второго сына Мира в Америке рядом с мужем Владом Топаловым и старшим сыном Майклом.
До сих пор неравнодушные поклонники обсуждают этот поступок публичной личности. А блогер Лена Миро, увидев свежее фото в соцсетях Влада Топалова, поставила вердикт: певец сильно сдал, лицезрев страшное в роддоме. «Пережив совместные роды с женой, исполнитель выглядит дедушкой. Так можно выглядеть, когда ты глубоко несчастен. Когда хронически устал», — написала Миро в своем ЖЖ.
# Шоу-бизнес Топалов Влад
По материалам: z-aya

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