Власти ДНР обязали вести аккаунты в «Одноклассниках»

Вадим Карасев

Пушилин заявил, что органы власти ДНР будут обязаны вести аккаунты в соцсетях

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале отреагировал на решение правительства России обязать органы власти создать и вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». По его словам, такие же меры будут действовать в республике.

«Поддерживаю очень верное решение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Такие же требования вводим и у нас в республике», — заявил Пушилин.

Глава республики подчеркнул, что социальные сети — один из наиболее значимых каналов оперативного взаимодействия с гражданами. Как уточнил Пушилин, большинство ведомств ДНР уже имеют свои страницы в социальных сетях. По его словам, особое внимание планируется уделять тому, чтобы публикуемая там информация была актуальной, а коммуникация с пользователями — оперативной.

«Будем мониторить эту деятельность (ведение аккаунтов в соцсетях органами власти ДНР — прим. «Ленты.ру») и делать выводы со всеми вытекающими последствиями о том, насколько эффективно используется этот канал взаимодействия с людьми», — добавил он.

Ранее 5 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее государственные органы создать и вести официальные страницы в таких социальных сетях, как «Одноклассники» и «ВКонтакте». Согласно документу, новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года.