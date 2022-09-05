Захарова ответила на угрозы Франции о новых санкциях против России

Вадим Карасев

Захарова ответила на угрозы главы МИД Франции Колонны о новых антироссийских санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале ответила на угрозы своей французской коллеги Катрин Колонны о возможных вариантах антироссийских санкций.

Ранее Колонна заявила, что у стран Европейского союза (ЕС) есть варианты по введению новых санкций против России. Министр уточнила, что они также включают индивидуальные ограничения.

«А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы», — иронично отметила Захарова.

4 сентября депутат Европейского парламента Жордан Барделля заявил, что энергетические санкции стран Запада обогатили Россию и обернулись против стран ЕС. По его словам, рестрикции гораздо более болезненны для французского народа, чем для Москвы, которая «теперь тонет в деньгах».