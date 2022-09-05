Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис

Супруга актера Максима Матвеева рассказала, что обрадовалась этому. Актриса театра Олега Табакова Яна Сексте с юмором относится к своей внешности. Она признается, что принимает своеобразные черты лица такими, какие они есть. Артистка вспоминает, однажды ей «посчастливилось» наткнуться на список российских звезд со специфической внешностью. В нем Яна Викторовна нашла и себя. Однако женщина не потеряла чувство собственного достоинства и не пала духом. Она поспешила похвастаться достижением перед коллегами. «Как-то мне попался на глаза «Топ самых некрасивых артисток России» с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — смеется она.Иногда заметки журналистов все-таки задевают 42-летнюю актрису за живое. Сексте рассказала, что после ее первого спектакля «Рассказ о семи повешенных» в театре Табакова вышла рецензия. Автор прошелся по внешности артистки. «Сама понимаю, что я женщина некрасивая. Кстати, за такие слова на меня ужасно обижается муж. Сказать, что у меня своеобразное лицо, — это значит расписаться в комплексах, которые пытаешься завуалировать странными формулировками. А у меня нет комплексов по поводу внешности! Мое лицо и есть Яна Сексте», — делится переживаниями актриса. Сейчас Яна Сексте активно принимает участие в спектаклях Московского театра-студии Олега Табакова и снимается в кино. В 2022 году вышел второй сезон сериала «Триггер», где актрисе досталась роль Татьяны, жены адвоката Дмитрия. Ее бывший муж Максим Матвеев играет главную роль в той же картине. После тяжелого расставания актерам все же удалось сохранить дружеские отношения и обрести свое счастье с другими людьми. Максим Матвеев уже 12 лет женат на Елизавете Боярской. А Яна Сексте состоит в браке с композитором Дмитрием Мариным. В ноябре следующего года пара отметит оловянную свадьбу — десятилетний юбилей.