Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
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Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис

Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Супруга актера Максима Матвеева рассказала, что обрадовалась этому. Актриса театра Олега Табакова Яна Сексте с юмором относится к своей внешности. Она признается, что принимает своеобразные черты лица такими, какие они есть. Артистка вспоминает, однажды ей «посчастливилось» наткнуться на список российских звезд со специфической внешностью. В нем Яна Викторовна нашла и себя. Однако женщина не потеряла чувство собственного достоинства и не пала духом. Она поспешила похвастаться достижением перед коллегами. «Как-то мне попался на глаза «Топ самых некрасивых артисток России» с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: «Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!» В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — смеется она.
Иногда заметки журналистов все-таки задевают 42-летнюю актрису за живое. Сексте рассказала, что после ее первого спектакля «Рассказ о семи повешенных» в театре Табакова вышла рецензия. Автор прошелся по внешности артистки. «Сама понимаю, что я женщина некрасивая. Кстати, за такие слова на меня ужасно обижается муж. Сказать, что у меня своеобразное лицо, — это значит расписаться в комплексах, которые пытаешься завуалировать странными формулировками. А у меня нет комплексов по поводу внешности! Мое лицо и есть Яна Сексте», — делится переживаниями актриса. Сейчас Яна Сексте активно принимает участие в спектаклях Московского театра-студии Олега Табакова и снимается в кино. В 2022 году вышел второй сезон сериала «Триггер», где актрисе досталась роль Татьяны, жены адвоката Дмитрия. Ее бывший муж Максим Матвеев играет главную роль в той же картине. После тяжелого расставания актерам все же удалось сохранить дружеские отношения и обрести свое счастье с другими людьми. Максим Матвеев уже 12 лет женат на Елизавете Боярской. А Яна Сексте состоит в браке с композитором Дмитрием Мариным. В ноябре следующего года пара отметит оловянную свадьбу — десятилетний юбилей.
# Шоу-бизнес Матвеев Максим
По материалам: z-aya

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