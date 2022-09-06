17 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2022
Событие, которое многие ждали с нетерпением, наконец-то началось. 31 августа стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль, а значит, в ближайшие дни нас ждут не только кинопремьеры, но море всего интересного. Мероприятие продлится до 10 сентября. Поэтому у нас есть вдоволь времени, чтобы как следует насладиться происходящим.
Венецианский кинофестиваль притягивает к себе внимание не только награждением киноновинок, но и красной ковровой дорожкой, на которой знаменитости появляются в своих эффектных нарядах и костюмах. В этом году селебрити тоже отличились, что незамедлительно привлекло внимание фотографов и прессы. Давайте поскорее взглянем на самые эффектные образы, появлявшиеся на мероприятии, и оценим их.
Модель и актриса Грета Ферро
Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале-2022 произвёл настоящий фурор и стал модным героем дня. Актёр появился на публике в элегантном наряде и с оголённой спиной. Поклонникам и журналистам звезда напомнила героя фильма-трилогии «Хроники Нарнии» — очаровательного фавна по имени мистер Тумнус.
Модель Ирина Шейк
Здесь вы можете взглянуть на самые запоминающиеся наряды, которые были продемонстрированы знаменитостями на недавно прошедшей премии MTV Video Music Awards 2022.