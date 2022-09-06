17 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2022

Событие, которое многие ждали с нетерпением, наконец-то началось. 31 августа стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль, а значит, в ближайшие дни нас ждут не только кинопремьеры, но море всего интересного. Мероприятие продлится до 10 сентября. Поэтому у нас есть вдоволь времени, чтобы как следует насладиться происходящим.

Венецианский кинофестиваль притягивает к себе внимание не только награждением киноновинок, но и красной ковровой дорожкой, на которой знаменитости появляются в своих эффектных нарядах и костюмах. В этом году селебрити тоже отличились, что незамедлительно привлекло внимание фотографов и прессы. Давайте поскорее взглянем на самые эффектные образы, появлявшиеся на мероприятии, и оценим их.

Модель и актриса Грета Ферро

Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале-2022 произвёл настоящий фурор и стал модным героем дня. Актёр появился на публике в элегантном наряде и с оголённой спиной. Поклонникам и журналистам звезда напомнила героя фильма-трилогии «Хроники Нарнии» — очаровательного фавна по имени мистер Тумнус.

Модель Ирина Шейк

Zuma Press

Здесь вы можете взглянуть на самые запоминающиеся наряды, которые были продемонстрированы знаменитостями на недавно прошедшей премии MTV Video Music Awards 2022.