17 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2022

17 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2022

17 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2022

Событие, которое многие ждали с нетерпением, наконец-то началось. 31 августа стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль, а значит, в ближайшие дни нас ждут не только кинопремьеры, но море всего интересного. Мероприятие продлится до 10 сентября. Поэтому у нас есть вдоволь времени, чтобы как следует насладиться происходящим.

Венецианский кинофестиваль притягивает к себе внимание не только награждением киноновинок, но и красной ковровой дорожкой, на которой знаменитости появляются в своих эффектных нарядах и костюмах. В этом году селебрити тоже отличились, что незамедлительно привлекло внимание фотографов и прессы. Давайте поскорее взглянем на самые эффектные образы, появлявшиеся на мероприятии, и оценим их.

Модель и актриса Грета Ферро

Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале-2022 произвёл настоящий фурор и стал модным героем дня. Актёр появился на публике в элегантном наряде и с оголённой спиной. Поклонникам и журналистам звезда напомнила героя фильма-трилогии «Хроники Нарнии» — очаровательного фавна по имени мистер Тумнус.

Модель Ирина Шейк

Zuma Press

Здесь вы можете взглянуть на самые запоминающиеся наряды, которые были продемонстрированы знаменитостями на недавно прошедшей премии MTV Video Music Awards 2022.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Польша понадеялась на газ и нефть из Нигерии
Польша понадеялась на газ и нефть из Нигерии
Похоже, в A Plague Tale: Requiem не будет русской локализации
Похоже, в A Plague Tale: Requiem не будет русской локализации
Экс-участник КВН высказался о конфликтах с Масляковым
Экс-участник КВН высказался о конфликтах с Масляковым
Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине
Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.09.2022 (15 фото)
Отчитанный директором за вейп девятиклассник выпал из окна российской гимназии
Отчитанный директором за вейп девятиклассник выпал из окна российской
Манский жестко прокомментировал обвинения в клевете со стороны Михалкова
Манский жестко прокомментировал обвинения в клевете со стороны
Эксперт: Отказ в визах дипломатам РФ – очередная попытка "отменить" Россию
Эксперт: Отказ в визах дипломатам РФ – очередная попытка
Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей
Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей
Стартовый пакет бонусов: презенты для геймеров
Стартовый пакет бонусов: презенты для геймеров
Сколько сейчас получают популярные артисты и ведущие за проведение корпоративов
Сколько сейчас получают популярные артисты и ведущие за проведение
США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты
США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году
Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к

Еще по теме

19 самых ярких и запоминающихся образов знаменитостей, которые посетили премию MTV Video Music Awards 2022
Венецианский кинофестиваль-2022: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур на премьере фильма "Тар"
Лента Альфонсо Куарона стала победителем Венецианского кинофестиваля
51-летняя актриса Сальма Хайек удивила публику необычным образом (ФОТО)