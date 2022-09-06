19 занимательных макрофото, приоткрывающие тайны мира, который невидим для человеческих глаз
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19 занимательных макрофото, приоткрывающие тайны мира, который невидим для человеческих глаз

19 занимательных макрофото, приоткрывающие тайны мира, который невидим для человеческих глаз

Поразительный мир, который невозможно увидеть невооружённым человеческим глазом, отлично раскрывается в объективе светового микроскопа или специальной камеры. Фотографы, работающие в жанре микро- и макрофотографии, способны показать настоящие чудеса, прячущиеся едва ли не на каждом шагу. Для этого они используют не только особое оборудование. Чтобы показать глубину микроскопических миров требуется находчивость и творческий подход. Только в этом случае они заиграют особыми красками, ведь в них будет достаточно художественного блеска и визуальных деталей. Предлагаем вам погрузиться в некоторые из них и насладиться удивительным зрелищем.

Световая микрофотография коловраток

Коловратки — микроскопические водные животные, родственные круглым червям.

Изображение крупным планом цветка кресс-салата

Снимок, получивший всеобщее признание на конкурсе Olympus Image of the Year Awards 2021, был сделан Яном Мартинеком. Ткани цветка, изображённого на фото, были химически обработаны, чтобы они стали прозрачными, а пыльцевые трубки окрасили анилиновым синим, чтобы придать ему желтую флуоресценцию.

Яйца мотылька в паутине, увеличение в 16 раз

Колючка растения, восьмикратное увеличение

Помидор с кожицей

Струна гитары под микроскопом

Цветочная пыльца, увеличение в четыреста раз

Красочное изображение развивающейся нервной системы рыбки данио через шесть дней после оплодотворения

Микроскопическое изображение яичников плодовой мухи

Человеческий глаз при экстремальном увеличении

На первый взгляд кажется, что на фотографии изображён природный пейзаж. Если не читать надпись к изображению, то в жизни не получится догадаться, что тут сфотографировано на самом деле.

Молоко и масло

Капля воды

Многократно увеличенная паучья мордочка

Замерзший пузырёк воздуха

Ус кошки, снятый с помощью объектива с двадцатикратным увеличением

Стрекоза

Здесь вы можете взглянуть на необычных обитателей микроскопического мира. В это сложно поверить, но они живут прямо рядом с нами.

# Интересное
По материалам: twizz

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