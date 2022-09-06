20 фотографий безобидных предметов, которые натолкнут вас на мысль о сексе

Немного пошло? Кому как... Просто так получилось или это сделано специально?

Немного юмора для начала вашего дня гарантировано :)

1. Невинный круассан

2. Эта группа туристов на заднем плане осталась незамеченной вами, не так ли?

3. Милое сходство...

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5. И еще одно)))

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7. Просто кактус, ничего больше)

8. Увидев такое, забудешь зачем пришел в ювелирный)

9.

10.

11. Этот завтрак разбудит любого!

12. ОООчень дорогая люстра!

13.

15. Матушка природа никого не щадит)

16.

17. Неужели мы настолько пошлые???!!!

18. Или просто очень голодны...

Как знать)))