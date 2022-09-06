20 фотографий безобидных предметов, которые натолкнут вас на мысль о сексе
Сегодня, 18:20
Немного пошло? Кому как... Просто так получилось или это сделано специально?
Немного юмора для начала вашего дня гарантировано :)
1. Невинный круассан
2. Эта группа туристов на заднем плане осталась незамеченной вами, не так ли?
3. Милое сходство...
4.
5. И еще одно)))
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7. Просто кактус, ничего больше)
8. Увидев такое, забудешь зачем пришел в ювелирный)
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10.
11. Этот завтрак разбудит любого!
12. ОООчень дорогая люстра!
13.
15. Матушка природа никого не щадит)
16.
17. Неужели мы настолько пошлые???!!!
18. Или просто очень голодны...
Как знать)))
По материалам: Юмор