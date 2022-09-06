22-летняя дочка Ларисы Гузеевой показала нового бойфренда

Дочь актрисы Ларисы Гузеевой, Ольга Бухарова поделилась первым совместным снимком со своим новым парнем. Пока Лариса Гузеева отбивается от хейтеров, выражающих недовольство её работой в шоу «Голос 60+», дочка ведущей наслаждается идиллией в отношениях с новым возлюбленным. Накануне Ольга Бухарова поделилась первым фото со своим бойфрендом. Наследница телезвезды опубликовала кадр, на котором позирует рядом с привлекательным молодым человеком. Имя своего ухажера Ольга пока не решается рассекретить. Но статус их отношений она обозначила четко, добавив к снимку комментарий про свою «вторую половину».Как видно, пару объединяет любовь к пирсингу. Бойфренд Бухаровой носит такое же кольцо в носу, как и его избранница. Стоит отметить, что за последние пару лет Ольга уже несколько раз пыталась наладить личную жизнь. В 2020 году она встречалась с веб-дизайнером Алексеем, а до этого она принимала ухаживания некоего Сергея. После одного из неудачных романов у неё случился нервный срыв.Что касается Гузеевой, то она готова принять любой выбор дочери, лишь бы та была по-настоящему счастлива. Хотя ведущая очень переживает за Ольгу, она старается особо не вмешиваться в её частную жизнь. Но при этом она в любой момент готова дать ей нужный совет или оказать поддержку в трудную минуту. «Я живу для детей и в этом моё счастье», — говорит Лариса.