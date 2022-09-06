5 эффективных способов быстро отдохнуть
Сегодня, 01:00
В течение дня мы так много работаем и так мало расслабляемся, что памятка о том, как быстро отдохнуть должна висеть у вас на видном месте, желательно прямо на мониторе компьютера. Небольшие короткие перерывы не просто позволяют нам забыться, они заряжают нас дополнительной энергией и придают еще больше сил на новые свершения. Поэтому возьмите на вооружение пять составленных нами способов, как быстро отдохнуть, которые позволят вам расслабиться за 60 секунд.
1. Посмотрите в потолок и досчитайте до 60 - это поможет быстро отдохнутьЭтот совет особенно понравится тем, кто работает на мансардах или на свежем воздухе. Однако всем остальным он тоже не помешает. В чем секрет? Задирая голову, мы понижаем кровяное давление, снимаем зажатость в области шеи и спины, расслабляем глаза и получаем возможность быстро отдохнуть, не прилагая никаких усилий. А пока вы досчитаете до 60, поверьте нам, вы забудете по какой причине вы только что злились и погода станет не такой уж плохой, и даже нелюбимое начальство вызовет вместо недовольства, чувство сострадания.
2. Запишите все ваши дела в блокнот
Записали? Теперь отодвиньте его на самый дальний край стола или положите его в ящик - вот вам и отличный способ, как быстро отдохнуть, не покидая рабочего места. Этот способ отлично помогает людям, в чьи обязанности входит множество мелких поручений. Как только мы записываем их в ряд, они уже не кажутся нам такими уж невыполнимыми. Кроме того, половина их отсеется уже в процесс написания.
3. Сделайте 10 глубоких выдохов и выдохов, чтобы быстро снять усталостьЭто упражнения действительно помогут быстро отдохнуть, стабилизируя эмоциональное состояние. Во время медленных, глубоких вдохов и выдохов мышцы тела расслабляются, частота сердцебиений уменьшается, стресс постепенно улетучивается, а раздражение и злость испаряются. Упражнение займет у вас всего минуту, зато пользы от него хватит на целый день.
4. Помедитируйте
Для этого не обязательно садиться в позу лотоса, произносить таинственные мантры и зажигать благовония. Медитируйте как вам нравится: можете просто сесть в удобную позу и представить, как летаете на облаках или плаваете в море, как лежите на песке или качаетесь на качелях. Фантазируйте, экспериментируйте, пробуйте новые способы и не останавливайтесь на достигнутом. Поверьте, 1 минуты в день достаточно для того, чтобы быстро отдохнуть и освежить голову.
5. РасслабьтесьС первого раза у вас вряд ли это получится, но все равно попробуйте: встаньте прямо, соединит руки перед собой, как будто собираетесь помолиться. Закройте глаза, ни о чем не думайте, сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете здесь и сейчас. Постойте в такой позиции хотя бы минуту. Получилось? Если нет, тогда пробуйте этот способ чтобы быстро отдохнуть снова и снова. Он надежно защитит ваш мозг от перенапряжения и значительно прибавит вам работоспособности и энергии. 60 секунд - этого действительно хватает для того, чтобы быстро отдохнуть, отвлечься от проблем, избавиться от негативных мыслей. Просто потратьте это время с умом.
По материалам: womanadvice