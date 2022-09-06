5 эффективных способов быстро отдохнуть

1. Посмотрите в потолок и досчитайте до 60 - это поможет быстро отдохнуть

2. Запишите все ваши дела в блокнот

3. Сделайте 10 глубоких выдохов и выдохов, чтобы быстро снять усталость

4. Помедитируйте

5. Расслабьтесь

В течение дня мы так много работаем и так мало расслабляемся, что памятка о том, как быстро отдохнуть должна висеть у вас на видном месте, желательно прямо на мониторе компьютера. Небольшие короткие перерывы не просто позволяют нам забыться, они заряжают нас дополнительной энергией и придают еще больше сил на новые свершения. Поэтому возьмите на вооружение пять составленных нами способов, как быстро отдохнуть, которые позволят вам расслабиться за 60 секунд.Этот совет особенно понравится тем, кто работает на мансардах или на свежем воздухе. Однако всем остальным он тоже не помешает. В чем секрет? Задирая голову, мы понижаем кровяное давление, снимаем зажатость в области шеи и спины, расслабляем глаза и получаем возможность быстро отдохнуть, не прилагая никаких усилий. А пока вы досчитаете до 60, поверьте нам, вы забудете по какой причине вы только что злились и погода станет не такой уж плохой, и даже нелюбимое начальство вызовет вместо недовольства, чувство сострадания.Записали? Теперь отодвиньте его на самый дальний край стола или положите его в ящик - вот вам и отличный способ, как быстро отдохнуть, не покидая рабочего места. Этот способ отлично помогает людям, в чьи обязанности входит множество мелких поручений. Как только мы записываем их в ряд, они уже не кажутся нам такими уж невыполнимыми. Кроме того, половина их отсеется уже в процесс написания.Это упражнения действительно помогут быстро отдохнуть, стабилизируя эмоциональное состояние. Во время медленных, глубоких вдохов и выдохов мышцы тела расслабляются, частота сердцебиений уменьшается, стресс постепенно улетучивается, а раздражение и злость испаряются. Упражнение займет у вас всего минуту, зато пользы от него хватит на целый день.Для этого не обязательно садиться в позу лотоса, произносить таинственные мантры и зажигать благовония. Медитируйте как вам нравится: можете просто сесть в удобную позу и представить, как летаете на облаках или плаваете в море, как лежите на песке или качаетесь на качелях. Фантазируйте, экспериментируйте, пробуйте новые способы и не останавливайтесь на достигнутом. Поверьте, 1 минуты в день достаточно для того, чтобы быстро отдохнуть и освежить голову.С первого раза у вас вряд ли это получится, но все равно попробуйте: встаньте прямо, соединит руки перед собой, как будто собираетесь помолиться. Закройте глаза, ни о чем не думайте, сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете здесь и сейчас. Постойте в такой позиции хотя бы минуту. Получилось? Если нет, тогда пробуйте этот способ чтобы быстро отдохнуть снова и снова. Он надежно защитит ваш мозг от перенапряжения и значительно прибавит вам работоспособности и энергии. 60 секунд - этого действительно хватает для того, чтобы быстро отдохнуть, отвлечься от проблем, избавиться от негативных мыслей. Просто потратьте это время с умом.