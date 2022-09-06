5 советов для тех, кто хочет просыпаться раньше и не уставать дольше

Вадим Карасев

Многим людям не удается с легкостью просыпаться рано утром, а также сохранять повышенную активность в течении дня. Советы экспертов в области биоэнергетики помогут вам научиться это делать.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что истощение и проблемы со сном могут принимать абсолютную форму. Если не бороться с усталостью и не изменить свой образ жизни к лучшему, вы можете заработать так называемый синдром хронической усталости, избавиться от которого будет достаточно сложно.

Ложитесь всегда в одно и то же время

Скорее всего, ваши трудности при пробуждении связаны преимущественно с тем, что вы ложитесь спать постоянно в разное время. Ваше тело не может просто взять и подстроиться под ваш сбитый ритм и хаос. Тело стремится к к предсказуемости и обожает, когда мы с вами делаем что-то по расписанию. Например, очень хорошо, когда человек ложится спать в одно и то же время.

Если вам нужно вставать, скажем, в 6 утра каждый день, то не стоит ложиться поздно. Попробуйте спать минимум 7 часов. Сначала вы не почувствуете разницу, но со временем ваше тело начнет привыкать к режиму, поэтому вы сможете вставать даже без будильника. Что касается выходных, то ложиться спать лучше тоже раньше, либо не намного позднее, чтобы это не было стрессом для организма. Да, придется ограничить свою ночную жизнь. Многие на это не готовы пойти, но в таком случае придется смириться с тем, что вставать будет очень тяжело, а силы днем будут кончаться очень быстро.

Не ешьте слишком поздно

Улучшить качество сна вам поможет и правильный режим питания. Просто не ешьте ничего за 2 или даже три часа до сна. Когда мы спим, должен отдыхать и желудок, органы. Более того, когда мы перенасыщены едой, нам сложнее уснуть. Эксперты в области науки питания и здоровья отмечают, что ложиться спать нужно с легким чувством голода. Уже в первый раз вы заметите, насколько проще стало вставать утром с постели.

Правильно используйте свет

Свет нужно выключать не тогда, когда вы легли в кровать, а за пару часов до сна. Точнее, нужно постепенно снижать количество света, поэтому летом начинайте ближе к вечеру задергивать шторы, а зимой за час до сна начинать выключать яркое освещение, переходя на ночники. Также очень важно избегать ярких экранов компьютера, телевизора, телефона. Многие люди, которые ложатся спать с телефоном в руках, должны либо перестать это делать, либо снижать до минимума яркость экрана.

Когда света становится меньше, начинает активно вырабатываться мелатонин — вещество в нашем теле, которое как бы говорит ему, что пришло время «выключаться» для сна. Именно поэтому ночью должны быть задернуты шторы и выключен весь свет. Так ваше биополе и мозг будут быстрее настраиваться на глубокий сон. Утром легче будет вставать, а днем будет больше сил.

Тут стоит отметить зимний период, когда люди работают, но темнеть начинает почти сразу после обеда. Чтобы не уставать и не провоцировать выработку мелатонина, необходимо работать при ярком освещении. Так ваша продуктивность будет сохраняться в разы дольше.

Не пейте кофе и энергетические напитки

Они отлично бодрят, но это неблагодарная энергия, поскольку вам в любом случае придется ее вернуть обратно. Грубо говоря, кофе и энергетики дают силы, но потом требуют вернуть в два раза больше. В итоге мы чувствуем усталость, снова пьем кофе и так далее раз за разом. В итоге к концу дня мы выжаты как лимон. Если начинать утро с фруктов и чистой питьевой воды, то ваш день будет гораздо более продуктивным. Вы станете активнее, но прирост сил будет более мягким, а после того, как действие фруктов и воды закончится, ваша энергетика останется на том же уровне, что и раньше.

Распределяйте дела правильно

Чтобы не уставать сильно к концу дня, всегда нагружайте первую его половину. Начинайте каждое утро с приятных дел, а когда возьметесь за работу, обязательно начинайте делать что-то простое, затем плавно, но стремительно увеличивайте нагрузку. Примерно после пяти часов с начала работы начинайте медленно снижать активность, переходя на простые дела. Это даст вам сил в конце дня, потому что вы не будете никуда торопиться, ведь все самое важное и сложное вы уже сделали.