Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с модой и намеками на вражду актрис

Вадим Карасев

Сегодня в традиционной рубрике "Аккаунт недели" в виде исключения знакомимся сразу с двумя блогами, так как в настоящий момент они тесно связаны между собой. Речь про инстаграм-аккаунты* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — Карлы Уэлч (@karlawelchstylist, 392 тысячи подписчиков) и Ребекки Корбин-Мюррей (@rebeccacorbinmurray, 127 тысяч подписчиков), соответственно. Почему все сейчас говорят о них, рассказываем в нашем материале.

Кто

Карла Уэлч и Ребекка Корбин-Мюррей — известные звездные стилисты, уже сделавшие себе имена в индустрии. Кроме Уайлд, Уэлч работает с Хейли Бибер, Амбер Валеттой, Трейси Эллис Росс, Лорд и ежегодного собирает десятки звезд на "Оскар". В 2020 году Карла также запустила бренд экологичного белья для менструации, которое позволяет отказаться от сменных тампонов и прокладок.

Ребекка, кроме Флоренс Пью, одевает Лили Джеймс, Джемму Чан, Джену Коулман и других. В начале 2017 года Ребекка помогла создать Эмме Уотсон инстаграм-проект The Press Tour, посвященный экологичным нарядам.





Ребекка Корбин-Мюррей и Лили Джеймс

О чем

Конечно, блоги стилистов посвящены в первую очередь их клиентам. Парадные фото с красных дорожек тут чередуются с закадровыми снимками, запечатлевшими подготовку к выходу, а сами стилисты подробно описывают образы. Иногда Уэлч и Корбин-Мюррей публикуют и личные фото или делятся своими мыслями о моде, трендах или острых социальных темах.





Карла Уэлч

Но сейчас все обсуждают их блоги из-за слухов о вражде Оливии Уайлд и Флоренс Пью. Якобы рассорились знаменитости на съемках фильма Уайлд "Не волнуйся, солнышко", так как Пью осудила служебный роман Оливии с Гарри Стайлсом, который начался когда Оливия еще была замужем за Джейсоном Судейкисом.

Тема снова стала горячей, когда на пресс-конференции на Венецианском кинофестивале Пью не присоединилась к команде. По официальной причине, она с опозданием приехала на фестиваль, так как была занята на съемках продолжения "Дюны", но, например, снимающийся там же Тимоти Шаламе в Венецию добрался без проблем. Тот факт, что на пресс-конференции Уайлд толком не стала комментировать эти домыслы, только раззадорил аудиторию.

И стилисты знаменитостей, кажется, тоже решили добавить интриги: почти одновременно они опубликовали сообщения, в которых публика увидела скрытые смыслы и знаки.





Оливия Уайлд

Так, опубликовав фото Уайлд с фестиваля в инстаграме*, Уэлч затем написала в сторис*: "В истории всегда есть что-то большее...".

Сообщение Уэлч появилось примерно в то же время, когда стилист Флоренс Пью, Ребекка Корбин-Мюррей, назвала свою клиентку "мисс Фло" в посте в инстаграме, что многие посчитали "выпадом" в сторону Уайлд. Дело в том, что "Мисс Фло" Уайлд называет Пью в видео, которое обнародовал Шайа Лабаф.





Флоренс Пью

Актер сейчас тоже не в ладах с Оливией и не делает из этого тайны. Наоборот, он открыто обвинил ее во лжи: Уайлд говорила, что уволила Лабафа, чтобы создать "безопасную" атмосферу на площадке (актера тогда обвинили в домашнем насилии), а Шайа в свою очередь предъявил видео, в котором Оливия просит его не покидать проект.





Для кого

Подписаться на стилистов стоит всем, кто внимательно следит за звездными образами и всегда хочет быть в курсе, в чем на этот раз на красную дорожку пожаловали знаменитости. Ну а бонусом можно узнавать и про такие голливудские "разборки".





Карла Уэлч и Оливия Уайлд на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

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Надя Бесчетникова