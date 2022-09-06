Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
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Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину

Читатели WSJ раскритиковали призыв президента Зеленского инвестировать в будущее Украины

Читатели американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) раскритиковали статью президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал инвестировать в республику. Свое мнение американцы выразили в комментариях к посту издания в Twitter.

«Предпочел бы инвестировать в будущее Соединенных Штатов», — выразил мнение пользователь с ником @dcgena. «Дайте мне больше денег, чтобы я мог продолжать переводить их на свои офшорные счета», — интерпретировал слова украинского лидера юзер @DanaldTrump. «Спонсируйте больше клептократов», — заявил комментатор @cash_machine2.

Пользователь @Eugene646 также выразил мнение, что Украина является коррумпированным государством. Свой комментарий он сопроводил скриншотом новости о том, что жена бывшего депутата Рады вывезла с Украины 30 миллионов долларов. В связи с этим он посоветовал НАТО инвестировать куда-либо еще.

В своей статье президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов и компании «увидеть преимущества инвестирования в будущее Украины и признать огромный потенциал роста» страны.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение Белого дома запросить у Конгресса США еще 11 миллиардов долларов для помощи Украине. Он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что американцы «живут в аду», в то время как Белый дом готовит очередной пакет финансовой помощи Киеву.

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По материалам: lenta.ru

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