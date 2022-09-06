"Американская мечта": Ким Кардашьян снялась обнаженной на фоне флага США
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"Американская мечта": Ким Кардашьян снялась обнаженной на фоне флага США

"Американская мечта": Ким Кардашьян снялась обнаженной на фоне флага США

Ким Кардашьян появилась на обложке сентябрьского номера журнала Interview. На титульном кадре она почти повторяет свой знаменитый снимок с обложки журнала Paper в 2014 году — тогда она тоже позировала с обнаженными ягодицами. Автором новой фотосессии стала популярный фотограф Надя Ли Коэн — съемка прошла на фоне флага США, так как, по мнению авторов, Ким воплощает собой американскую мечту. Кардашьян также ответила на несколько вопросов и рассказала о личном стиле, питании, попадании в "высшее общество" и проблемах с уверенностью в себе. Самые интересные высказывания собрали в нашем материале.


Ким Кардашьян


Ким Кардашьян на обложке Paper в 2014 году

О своем трудоголизме

Думаю, я всегда буду чувствовать, что мне еще есть что доказывать. Даже если только самой себе. Мое следующая большая цель — окончить юридическую школу, я уже на полпути к этому. Это действительно отнимает много времени. Я должна заниматься два часа каждый день с профессором. У меня нет выходных из-за этого.

О личном стиле

Вещи, которые я ношу, кажутся реалистичными. Всегда можно найти похожий предмет гардероба или решение, как носить что-то в похожем стиле. Мне кажется, это находит отклик. Это кажется достижимым.


О попадании в "высшее общество"

Мне кажется, что, когда я была с Канье [Уэстом], и он представлял меня разным людям, это определенно заставило многих проявить другой уровень уважения.

О своем таланте

Я думаю, что мой талант заключается в маркетинге, стоящем за продажей товаров. А также в знании того, чего хочет клиент, и в том, чтобы это казалось осуществимым, но в то же время и немного недостижимым. Я бы не сказала, что это талант. Я думаю, что это немного магии и деловой смекалки. Может быть, это и есть талант, я не знаю.


О своей стеснительности  

У меня проблема с уверенностью в себе. Я всегда была склонна к самоуничижению, я стесняюсь, если дело доходит до того, что надо рассказывать о себе, описывать себя. У меня также есть проблемы с тем, чтобы говорить людям "нет".  Поэтому я ненавижу, когда люди просят меня о чем-то.

О гламурной цели

Моя гламурная цель — всегда выглядеть подтянутой.



О том, что ест на завтрак

Я делаю смузи-боул. Просто со свежим кокосом и свежими фруктами, такими как бананы, персики, манго, потом добавляю туда протеин и мюсли. А потом пью горячий чай с миндальным молоком.




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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