"Американская мечта": Ким Кардашьян снялась обнаженной на фоне флага США
Ким Кардашьян появилась на обложке сентябрьского номера журнала Interview. На титульном кадре она почти повторяет свой знаменитый снимок с обложки журнала Paper в 2014 году — тогда она тоже позировала с обнаженными ягодицами. Автором новой фотосессии стала популярный фотограф Надя Ли Коэн — съемка прошла на фоне флага США, так как, по мнению авторов, Ким воплощает собой американскую мечту. Кардашьян также ответила на несколько вопросов и рассказала о личном стиле, питании, попадании в "высшее общество" и проблемах с уверенностью в себе. Самые интересные высказывания собрали в нашем материале.
О своем трудоголизме
Думаю, я всегда буду чувствовать, что мне еще есть что доказывать. Даже если только самой себе. Мое следующая большая цель — окончить юридическую школу, я уже на полпути к этому. Это действительно отнимает много времени. Я должна заниматься два часа каждый день с профессором. У меня нет выходных из-за этого.
О личном стиле
Вещи, которые я ношу, кажутся реалистичными. Всегда можно найти похожий предмет гардероба или решение, как носить что-то в похожем стиле. Мне кажется, это находит отклик. Это кажется достижимым.
О попадании в "высшее общество"
Мне кажется, что, когда я была с Канье [Уэстом], и он представлял меня разным людям, это определенно заставило многих проявить другой уровень уважения.
О своем таланте
Я думаю, что мой талант заключается в маркетинге, стоящем за продажей товаров. А также в знании того, чего хочет клиент, и в том, чтобы это казалось осуществимым, но в то же время и немного недостижимым. Я бы не сказала, что это талант. Я думаю, что это немного магии и деловой смекалки. Может быть, это и есть талант, я не знаю.
О своей стеснительности
У меня проблема с уверенностью в себе. Я всегда была склонна к самоуничижению, я стесняюсь, если дело доходит до того, что надо рассказывать о себе, описывать себя. У меня также есть проблемы с тем, чтобы говорить людям "нет". Поэтому я ненавижу, когда люди просят меня о чем-то.
О гламурной цели
Моя гламурная цель — всегда выглядеть подтянутой.
О том, что ест на завтрак
Я делаю смузи-боул. Просто со свежим кокосом и свежими фруктами, такими как бананы, персики, манго, потом добавляю туда протеин и мюсли. А потом пью горячий чай с миндальным молоком.