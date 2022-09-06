Арина Ким рассказала, с чем связана болезнь Гранта

Вадим Карасев

Недавно Артёму Гранту сделали операцию и искусственным путем восстановили сердечный ритм. Сейчас он находится в реанимации кардиологического отделения, откуда и сообщил своим подписчикам, что с ним все хорошо. Также он успел пожалеть, что именно таким неприятным образом расстался с Ариной Ким, в связи с чем девушка теперь совершенно за него не переживает. Однако у девушки немало причин так плохо относиться к Артёму.Как оказалось, в реанимацию Грант угодил из-за того, что пил слишком много различных добавок и препаратов, чтобы поддерживать хорошую спортивную форму. Девушка уверена, что причиной ухудшения состояния парня является не их скандал. В своём состоянии Артём виноват сам. Мало того, что он накричал на Ким, так ещё и кинул в неё кружкой...Грант всегда хотел быть доминантом в паре с Ариной, однако подчиняться ему она не желала. Более того, девушка начала вести откровенные разговоры с остальными домовцами и рассказывать, что именно её не устраивает в отношениях. Все это привело к повышенной агрессивности Гранта. Интересно, уйдёт ли Арина с проекта или будет дожидаться Артема?