Ascend: Hand of Kul получит переиздание — это бывший эксклюзив Xbox 360, закрытый Microsoft

Вадим Карасев





В сентябре 2013 года состоялся релиз игры Ascend: Hand of Kul. Это условно-бесплатный проект, который издавался Microsoft, а разрабатывался командой Signal Studios. Меньше чем через год после выхода (игра вышла в ранней версии, ее планировали дорабатывать), в августе 2014 года, Microsoft объявила о закрытии проекта и удалила его из цифрового магазина Xbox Marketplace.

Появилась информация, что проект Ascend: Hand of Kul возродят. Игра выйдет под новым названием — Ascend: Reborn. Команда Outer Heaven Studios заключила партнерское соглашение с разработчиком оригинальной игры Signal Studios, чтобы выпустить игру еще раз: «Outer Heaven Studios рада сообщить, что мы сотрудничаем с Signal Studios для переиздания Ascend: Hand of Kul под названием Ascend: Reborn».

На данный момент информации о новом проекте мало. Разработчики из Signal Studios опубликовали скриншот новой игры, который можно видеть ниже. Когда и на каких платформах выйдет проект — неизвестно.



