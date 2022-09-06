Блогер Гоблин отказался считать американцев тупыми

Вадим Карасев

Блогер Пучков назвал США сверхдержавой и заявил, что у нее можно многому научиться

Российский блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, выразил уверенность в том, что у США можно много чему научиться. В подкасте «Война и мир» в эфире радио KP.RU он также раскритиковал россиян, которые уверены в необразованности американцев и в отсутствии у них смекалки.

«У нас есть разряд граждан, лишенных, так сказать, интеллекта, — любители Задорнова», — высказался Пучков. Он отметил, что такие люди любят подшучивать над жителями США, вспоминая знаменитую фразу сатирика «ну тупые», которую он использовал в своих монологах об американцах.

Однако блогер отказался считать американцев глупыми: по его словам, на самом деле у них можно многому научиться. Он назвал США самой богатой страной и сверхдержавой, которая «высасывает все лучшие мозги» в мире. «Я бы сказал, что учиться у них можно и нужно практически всему», — призвал Гоблин.

Кроме того, по мнению Пучкова, американцы умеют трудиться. «Вот интернет, которым мы пользуемся, тупые построили, видеокамеры, микрофоны, звук, наушники, компьютеры, в конце концов, — это все почему-то американское», — рассудил блогер.

Российский сатирик Михаил Задорнов в своих выступлениях зачастую высмеивал жителей США, противопоставляя их сметливым россиянам. Значительная часть его монологов была посвящена бытовой глупости американцев и нелепым, с точки зрения россиян, особенностям этой страны. Особую популярность в интернете и среди поклонников Задорнова приобрела его фраза «ну тупые», которую он употреблял в шутках о жителях США.

Задорнов умер в ноябре 2017 года от онкологического заболевания За несколько месяцев до смерти сатирик, чтобы проводить больше времени в кругу родных, отказался от лечения, которое было для него изнурительным и не приносило пользы.