Британский хирург использовал формулу золотого сечения, чтобы определить 10 самых красивых женщин планеты

Красота — вещь относительная и достаточно субъективная. С этим сложно не согласиться, ведь степень привлекательности оценивается каждым человеком индивидуально. Однако существуют научные подходы, позволяющие определить, насколько красив тот или иной человек. Как правило, для этого используется формула золотого сечения или «божественная пропорция», которая была популярна ещё в Древней Греции. Ей активно интересовались многие учёные и деятели искусств. Сегодня она активно применяется в пластической хирургии лица.

Джулиан Де Сильва — известный пластический хирург, возглавляющий одну из крупнейших клиник косметической и пластической хирургии Лондона. Он решил провести собственное исследование, опираясь на принципы золотого сечения и составить список 10 самых красивых женщин мира. Вот что у него получилось.

Модель Кара Делевинь — 10 место

Доктор оценил Кару на 89,99%. Специалист уверен, что результаты модели были бы лучше, если бы не её чрезмерно высокий лоб.

Певица Кэтти Перри — 9 место

Согласно пропорциям золотого сечения, Кэтти Перри красива на 90,08%. Самые высокие показатели набрали её нос и овал лица.

Актриса Натали Портман — 8 место

Доктор Джулиан решил, что Натали красива на 90,51%. Результат сильно подпортился из-за области расположения бровей и губ.

Актриса Скарлетт Йоханссон — 7 место

Йоханссон получила за свою внешность достаточно высокие оценки. Их среднее значение составило — 90,91%.

Супермодель и актриса Кейт Мосс — 6 место

Пластический хирург оценил внешние данные модели на 91,05%. Самые низкие оценки Кейт Мосс получила за форму бровей и место расположения бровей.

Певица Тейлор Свифт — 5 место

Тейлор немного опережает известную супермодель и набирает более высокие оценки, приносящие ей результат в 91,64%.

Певица Ариана Гранде — 4 место

Согласно исследованию Джулиана, лоб, нос, подбородок и губы певицы — практически идеальны. Ариана получила результат 91,81%.

Актриса Эмбер Хёрд — 3 место

Почти ни у кого не возникает сомнений, что Эмбер — настоящая красотка. Её результат составил 91,85%.

Певица Бейонсе — 2 место

У известной исполнительницы почти идеальная форма лица. Общая оценка её внешности — 92,44%.

Супермодель Белла Хадид — 1 место

Белла Хадид может гордиться собой, ведь её лицо считается практически идеальным, если делать вывод, опираясь на формулу золотого сечения. Результат модели составляет 94,35%.

Вы согласны с выводами доктора Джулиана Де Сильвы? Кого вы бы добавили в этот список или убрали?