Чего больше всего стоит опасаться Весам

Вадим Карасев

Весы — люди, которых подстерегает множество опасностей в самых разных сферах. Многие проблемы они создают сами себе, но астрологи рассказали, чего им нужно опасаться и избегать, чтобы жизнь была на порядок проще и приятнее.

У Весов много хороших и плохих черт характера, но назвать этих людей негативными нельзя. Они совершают ошибки, как и все мы, но есть те ошибки. Которые допускать не стоит никогда. О них как раз и рассказали эксперты сайта dailyhoro.ru далее.

Ненадежные друзья

Весы очень плохо разбираются в людях, поэтому ненадежные партнеры и друзья могут стать для них анафемой и настоящей проблемой. Обмануть Весов становится проще, когда втираешься к ним в доверие, потому что это люди с чистой душой и они не любят сомневаться в ком-то. Если человек хотя бы раз предал их или даже маломальски обманул, лучше с ним не контактировать слишком плотно, не доверять ему тайны и секреты, не посвящать в планы. Весы часто общаются с ненадежными людьми. А потом сильно удивляются, что их обманули.

Ссоры

Весы — это синоним равновесия, гармонии, спокойствия. Этим людям категорически запрещено ссориться и конфликтовать с окружающими. Это может сильно ранить их сердце и душу. Если же Весы стойкие и сильные, то даже им не стоит искать проблем. Дело в том, что их чакры очень быстро приходят в упадок после неприятного общения. Это имеет крайне неприятные последствия, так что им лучше избегать общения с теми, кто не им нравится.

Слова-паразиты

Люди склонны доверять Весам, но эта тяга теряется в тех случаях, когда Весы начинают приправлять свою речь словами-паразитами. Люди доверяют тем Весам, которые говорят красиво, чисто и приятно. Когда Весы начинают ругаться или запинаться, это сильно подрывает их харизму и обаяние. Самые успешные в мире Весы — это ораторы, которые всегда умеют сказать правильные слова, без лишних эпитетов. Также Весы способны делать очень красивые и искренние комплименты. Этот навык им тоже необходимо развивать.

Неряшливый внешний вид

Весы — красивые люди, но красотой сложно назвать лишь красоту физическую. Важно представать перед людьми опрятными и в наилучшем свете — в красивой и ухоженной одежде. Когда Весы неряшливы, их грация и красота теряется и меркнет. Заинтересовать в таком случае кого-то из окружающих людей становится гораздо сложнее. Первое впечатление в современном мире играет определяющую роль, так что Весам нельзя терять этот важный козырь в рукаве.

Резкое изменение планов

Весам нужно планировать все свои дела, причем максимально тщательно. Если они этого не будут делать, то их ветреный нрав возьмет над ними верх. Они начнут лениться, либо попросту будут забывать о том, что кому-то пообещали или о том, что должны сделать в тот или иной день. Планирование поможет Весам избежать неловких ситуаций в любой из сфер жизни. Более того, когда они знают, что именно должны делать, им проще обрести уверенность в себе.

Длительное уединение

Весам противопоказано длительное время пребывать в одиночестве. Иногда это полезно, но слишком долго оставаться внутри своего кокона точно не стоит. Это типичные представители стихии Воздуха, поэтому нужно остерегаться уныния. Если не общаться с людьми долгое время, Весы теряют часть своей энергии и уверенности, харизмы и притягательности. Они питаются чужими восторженными комментариями и комплиментами. Это не энерговампиризм, ведь Весы также и отдают любовь с добротой обратно.