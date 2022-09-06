Что произошло с Машей Распутиной в Турции и почему она не может улететь из страны
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Что произошло с Машей Распутиной в Турции и почему она не может улететь из страны

Что произошло с Машей Распутиной в Турции и почему она не может улететь из страны

Вчера, 5 сентября, стало известно, что Маша Распутина стала жертвой грабителей. Певица отдыхает в Турции. Она зашла в элитный магазин, чтобы обновить свой гардероб. Пока она примеряла новые наряды, злоумышленники похитили ее сумочку. В ней была крупная сумма наличными, карточки, а также документы.


Как сообщает очевидица происшествия Валерия Свиридова, певица была шокирована произошедшим. Распутина, которую все привыкли видеть открытой и всегда готовой к любым ситуациям, в этом случае выглядела растерянной. Она возмущалась и пыталась добиться от руководства магазина, как такое могло произойти.

Певица уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об ограблении, а в самом магазине повесили объявление с просьбой вернуть хотя бы документы. Но пока эти действия не дали результатов.


Похищение документов создало для Распутиной еще одну проблему. У нее был запланирован вылет из Турции и приобретены билеты на самолет. Однако теперь, оказавшись без документов, певица не может этого сделать. Маша обратилась в консульство с просьбой выдать ей временное удостоверение, но решение этой проблемы займет некоторое время.


Как сообщает супруг певицы, сотрудники консульства подготовят документы в течение 3-4 дней, но процесс может затянуться и на неделю. Поэтому «отдых» в Турции для певицы немного продлится.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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