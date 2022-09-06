DeFi-протокол Sushi интегрирует сеть Boba Network

Sushi, провайдер DeFi-инструментов вроде DEX SushiSwap, развернет свои продукты в сети второго уровня Boba Network. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Первоначально запуск начнется с Legacy Swap, затем последуют платформа маржинального кредитования Kashi, решения Bento Box и Furo.

В рамках партнерства Boba и Sushi обязались в течение года после развертывания продуктов предоставлять вознаграждение за майнинг ликвидности при их использовании.

"Пользователи Boba и Sushi получат выгоду от этой интеграции, поскольку у нашего сообщества появится возможность использовать несколько надежных DeFi-продуктов. В то же время экосистема Sushi получит новую ликвидность, новых пользователей и разработчиков", — отметил CEO стоящей за проектом L-2 решения фирмы Enya Алан Чиу.

Согласно заявлению, Sushi насчитывает более $900 млн в стоимости заблокированных активов при недельном объеме операций примерно $350 млн.

Запуск проекта состоялся в 2020 году, когда на протоколе начала работать DEX SushiSwap, ставшая форком Uniswap.

Напомним, в апреле платформа Boba Network привлекла $45 млн при оценке в $1,5 млрд.