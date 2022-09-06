День 6 сентября в истории

31 год назад (1991) Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург.

Город был основан 27 мая 1703 года императором Петром I как крепость, которая была названа Санкт‑Питер‑Бурх (ныне — Петропавловская). Позднее название было изменено на более близкое к немецкому Sankt Petersburg — Санкт‑Петербург.

В 1712 году сюда из Москвы была перенесена столица России. Город оставался столицей нашего государства более 200 лет — с 1712 по 1918 года (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго возвращался Москве).

В 1914 году на волне антинемецкой пропаганды по инициативе Николая II Санкт-Петербург был переименован в Петроград, а в 1924 году, после смерти В.И. Ленина — в Ленинград.

12 июня 1991 прошёл референдум о переименовании города обратно в Санкт-Петербург. За возвращение городу его исторического названия высказались 54% горожан.

Шестого сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.

83 года назад (1939) в Ленинграде открылся Театр эстрады и миниатюр.

Он был создан по инициативе актёров Надежды Копелянской, 3инаиды Рикоми и Романа Рубинштейна, художника Петра Снопкова, режиссёров Нестора Сурина и Александра Шубина. В том же году в труппу театра был принят молодой конферансье Аркадий Райкин, который через три года стал его художественным руководителем.

Райкин возглавлял театр около 40 лет. За эти годы, несмотря на все трудности, ему удалось сделать театр одним из самых любимых мест ленинградцев. В разное время на его сцену выходили: Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Мария Миронова, Александр Менакер и другие прекрасные артисты.

В начале 1980-х годов театр переехал в Москву. Он разместился в здании бывшего кинотеатра «Таджикистан» на Шереметьевской улице. В июле 1987 года на новой сцене был сыгран первый спектакль — «Мир дому твоему». В том же году театр получил название Государственный театр «Сатирикон». В 1992 году он был переименован в Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

86 лет назад (1936) было учреждено почётное звание «Народный артист СССР».

Оно присваивалось за «наиболее выдающимся деятелям искусства, внёсшим особый вклад в развитие советского театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания в воспитание творческой смены».

Первыми народными артистами СССР стали Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов и Антонина Нежданова. Последними, в 1991 году, его получили Олег Янковский и Софья Пилявская.

За время существования звания было награждено более 1000 человек.

150 лет назад (1872) в Берлине состоялась встреча трёх императоров: германского Вильгельма I, австро-венгерского Франца Иосифа I и российского Александра II.

На встрече, которая продолжалась шесть дней, монархи провозгласили приверженность к сохранению стабильности в Европе и к борьбе с революционными силами. Её итогом стали соглашения о дружбе и сотрудничестве между тремя странами.

Встреча положила начало так называемому Союзу трех императоров, который просуществовал до середины 1880-х годов.

196 лет назад (1826) в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста.

Он был построен по проекту и под руководством инженеров В. фон Треттера и В.А. Христиановича, и соединяет между собой Коломенский и Безымянный острова через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе города. Длина моста составляет более 50 метров, а ширина — почти 30 метров. Рядом с мостовыми устоями на пьедесталах установлены чугунные фигуры сфинксов работы скульптора Петра Соколова.

333 года назад (1689) был заключён Нерчинский договор — первый договор между Россией и Китаем.

Он был заключён после осады маньчжурским войском русской крепости Албазин в 1685-1686 годах. Договор был подписан русским посольством во главе с Фёдором Головиным и представителями цинского государства во главе с Сонготу.

По условиям Нерчинского договора, Россия уступала Цинской империи почти все земли по верхнему Амуру и ликвидировала там русские поселения. Граница была проведена по рекам Горбица и Чёрная, а полоса земель к северу от Амура признавалась нейтральной.

70 лет назад (1952) в Женеве (Швейцария) была принята Все­мирная конвенция об авторском праве.

Основной задачей документа, который вступил в силу 16 сентября 1955 года, является объединение как можно большего количества стран с разными правовыми традициями и возможностями охраны авторских прав.

Участниками Все­мирной конвенции об авторском праве являются порядка 100 государств мира.