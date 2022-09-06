День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки и дедушки

Календарь праздников 2022 года переполнен знаменательными датами и интересными событиями. Среди них – государственные, профессиональные, социальные, гастрономические торжества. Есть и трогательные, семейные праздники. Один из них – День внучат.

День внучат – не просто праздник, но и повод собраться семьей, устроить чаепитие. Наверняка бабушки напекут много пирожков, а дедушки – накупят подарков. Весь день будут звучать трогательные поздравления.

История Дня внучат: когда отмечают праздник в 2022 году





День внучат в России стали отмечать по примеру жителей Голландии. У матерей, отцов, бабушек и дедушек, также других родственников есть личные праздники, поэтому было решено учредить торжество и для внуков. К сожалению, не сохранились сведения, кем и когда была выдвинута инициатива отмечать его.

В России День внуков принято отмечать 7 сентября. В 2022 году дата, конечно же, не изменилась. Японцы, французы, поляки, испанцы тоже чествуют внучат, но в разные дни. Празднования устраивают более чем в 30 странах. У торжества разные названия, но суть та же – выразить любовь к внукам.

Как принято праздновать День внучат





Роль бабушек и дедушек в жизни их внуков неоценима. Благодаря им ребенок познает различные житейские ситуации, учиться правильно в них поступать. Взамен он окружает бабушку и дедушку заботой, любовью, наполняет их жизнь новым смыслом, избавляет их от одиночества.

День внучат принято праздновать всей семьей. Бабушки и дедушки стараются больше времени проводить с виновниками торжества. Конечно же, ни один ребенок в этот праздник не остается без сладостей и подарков.

Считается, что День внучат и День бабушек и дедушек – один и тот же праздник. Поэтому в России его нередко отмечают 28 октября. Иными словами, внуков часто чествуют дважды в год, радуют презентами, игрушками, ягодами, конфетами. В этот веселый семейный праздник можно:

сходить в парк;

организовать квесты, интересные игры;

провести мастер-классы;

заняться лепкой или рисованием с наследниками;

приготовить вместе простые и вкусные блюда.

Поздравления от бабушки и дедушки в прозе и стихах с Днем внучат 7 сентября





*Мой родной, внучок! Поздравляю тебя и желаю расти сильным, смышленым и здоровым парнем. Пусть твоя искренняя детская улыбка радует и согревает родных! Ты для меня – повод для улыбок и новый смысл жизни, всегда помни об этом.*

*Мои дорогие, внуки! Желаю, чтобы этот день, значимый для всех нас, прибавил вам задора и энергии. Хочу, чтобы в вашей жизни было больше нежности и добра. Желаю вам никогда не знать проблем и всегда быть полными сил и планов. Пусть вы никогда не столкнетесь с неудачами, а на вашем пути всегда встречаются только хорошие люди.*

*Мой внук, любимый и родной!

Хочу почаще быть с тобой.

Я не устану любоваться,

Не перестану восхищаться.

Ты – самый лучший для меня,

Скажу без лести, не тая.

Пусть сбудутся твои мечты

И станешь очень счастлив ты!*

*Как быстро молодость промчалась,уже я бабушкой зовусь!

Но внуки – это ведь начало, рожденья жизни всех бабусь!

Я поздравляю с днем внучаток, они для нас как света луч!

Здоровья, счастья и везенья и неба ясного без туч!

Конечно, дети это радость, но внук мой жизни ручеек!

Сбылось все то, о чем мечталось. Судьбе спасибо за сюрприз!*

*Внучата, славные и золотые,

Такие ласковые, вы мои родные!

Примите поздравления от меня,

Ведь ваша бабушка родная – это я…

Желаю никогда не унывать,

Уметь любить, уметь других прощать.

Пусть будет много радости и смеха.

Я верю, вы достигнете успеха.*