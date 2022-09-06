День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки и дедушки
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День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки и дедушки

День внучат в 2022 году, душевные поздравления 7 сентября от бабушки и дедушки

Календарь праздников 2022 года переполнен знаменательными датами и интересными событиями. Среди них – государственные, профессиональные, социальные, гастрономические торжества. Есть и трогательные, семейные праздники. Один из них – День внучат.

День внучат – не просто праздник, но и повод собраться семьей, устроить чаепитие. Наверняка бабушки напекут много пирожков, а дедушки – накупят подарков. Весь день будут звучать трогательные поздравления.

История Дня внучат: когда отмечают праздник в 2022 году


День внучат в России стали отмечать по примеру жителей Голландии. У матерей, отцов, бабушек и дедушек, также других родственников есть личные праздники, поэтому было решено учредить торжество и для внуков. К сожалению, не сохранились сведения, кем и когда была выдвинута инициатива отмечать его.

В России День внуков принято отмечать 7 сентября. В 2022 году дата, конечно же, не изменилась. Японцы, французы, поляки, испанцы тоже чествуют внучат, но в разные дни. Празднования устраивают более чем в 30 странах. У торжества разные названия, но суть та же – выразить любовь к внукам.

Как принято праздновать День внучат


Роль бабушек и дедушек в жизни их внуков неоценима. Благодаря им ребенок познает различные житейские ситуации, учиться правильно в них поступать. Взамен он окружает бабушку и дедушку заботой, любовью, наполняет их жизнь новым смыслом, избавляет их от одиночества.

День внучат принято праздновать всей семьей. Бабушки и дедушки стараются больше времени проводить с виновниками торжества. Конечно же, ни один ребенок в этот праздник не остается без сладостей и подарков.

Считается, что День внучат и День бабушек и дедушек – один и тот же праздник. Поэтому в России его нередко отмечают 28 октября. Иными словами, внуков часто чествуют дважды в год, радуют презентами, игрушками, ягодами, конфетами. В этот веселый семейный праздник можно:

  • сходить в парк;
  • организовать квесты, интересные игры;
  • провести мастер-классы;
  • заняться лепкой или рисованием с наследниками;
  • приготовить вместе простые и вкусные блюда.

Поздравления от бабушки и дедушки в прозе и стихах с Днем внучат 7 сентября


*Мой родной, внучок! Поздравляю тебя и желаю расти сильным, смышленым и здоровым парнем. Пусть твоя искренняя детская улыбка радует и согревает родных! Ты для меня – повод для улыбок и новый смысл жизни, всегда помни об этом.*

 

*Мои дорогие, внуки! Желаю, чтобы этот день, значимый для всех нас, прибавил вам задора и энергии. Хочу, чтобы в вашей жизни было больше нежности и добра. Желаю вам никогда не знать проблем и всегда быть полными сил и планов. Пусть вы никогда не столкнетесь с неудачами, а на вашем пути всегда встречаются только хорошие люди.*

 

*Мой внук, любимый и родной!

Хочу почаще быть с тобой.

Я не устану любоваться,

Не перестану восхищаться.

Ты – самый лучший для меня,

Скажу без лести, не тая.

Пусть сбудутся твои мечты

И станешь очень счастлив ты!*

 

*Как быстро молодость промчалась,уже я бабушкой зовусь!

Но внуки – это ведь начало, рожденья жизни всех бабусь!

Я поздравляю с днем внучаток, они для нас как света луч!

Здоровья, счастья и везенья и неба ясного без туч!

Конечно, дети это радость, но внук мой жизни ручеек!

Сбылось все то, о чем мечталось. Судьбе спасибо за сюрприз!*

 

*Внучата, славные и золотые,

Такие ласковые, вы мои родные!

Примите поздравления от меня,

Ведь ваша бабушка родная – это я…

Желаю никогда не унывать,

Уметь любить, уметь других прощать.

Пусть будет много радости и смеха.

Я верю, вы достигнете успеха.*

 

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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