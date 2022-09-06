Дети Сергея Лазарев провели выходные с бабушкой в парке развлечений

Певец Сергей Лазарев уехал на гастроли, а его мама развлекает внуков. Сергей Лазарев является известным исполнителем. Он уже больше 20 лет вступает на сцене. Артист также ведет несколько передач на телевидении. Примечательно, что он старается скрывать личную жизнь. После расставания с Лерой Кудрявцевой певец хранил молчание, а потом выяснилось, что он стал отцом. Сергей долго скрывал сына Никиту. Также он утаивал от всех дочку Анну. Позже певец признался, что суррогатная мать подарила ему наследников. Теперь каждую свободную минуту он посвящает им. Первого сентября Лазарев проводил сына в школу. Мальчик пошел уже во второй класс. С певцом была и дочка, которая пока ходит в садик.Теперь Лазарев находится на гастролях. На днях он выступил в Сочи. Пока Сергей работает, за его наследниками приглядывает мама Валентина. Накануне она сводила внука и внучку в парк развлечений. Там Никита отметился в сером спортивном костюме и пуховой жилетке. В одном стиле с ним была одета и маленькая Аня.Сын Лазарева смог полазить по канатной дороге, покататься на электромашине и разных аттракционах. Малышка Анна также смогла повеселиться. Она покаталась на игрушечной машине.«Прекрасные выходные, ловим теплые денечки, адреналина мне хватит на полгода.Такие аттракционы, что страшно смотреть, не то что садиться в кресло. Но… Алинушка-космонавт, Никитушка бесстрашный для своих лет, вместе со старшей сестрой на любые предложения отвечает согласием. Анюточка — великая автоледи, спокойно, невозмутимо, решая все ДТП на своем пути. Горжусь! Люблю всем сердцем и душой!» — поделилась Валентина Лазарева.Поклонники восхитились трогательными кадрами. Примечательно, что многие поразились тому, как дети похожи на папу. Фанаты заметили, что и племянница артиста, Алина, повзрослела. Звездная семья получила много комплиментов. «Со старшим братом ничего не страшно, смелые детки!», «Никита невероятно красивый мальчик», «Аня прелестная», «Прям в папу все», — прокомментировали пост подписчики.