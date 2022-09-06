Дмитрий Шепелев похвастался, что его сын Платон снимает ролики в соцсетях

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что его старший сын от Жанны Фриске завел свой аккаунт в соцсетях. Жанна Фриске восемь лет назад ушла из жизни. Она была популярной певицей и регулярно выступала на сцене. Однако вскоре после родов артистка умерла. У нее остался сын Платон, который под свое крыло взял папа мальчика Дмитрий Шепелев. Он не был в браке со звездой, но об их отношениях все знали. Примечательно, что Шепелев состоит в конфликте с родными Фриске. Он не позволяет сыну видеться с бабушкой и дедушкой, а также своей тетей Наташей. Однако родные теперь ждут, когда он повзрослеет и сам их найдет. Но они не скрывают, что наблюдают за ним в соцсетях. А 6 сентября Дмитрий решил похвастаться тем, что у Платона теперь есть свои аккаунты в соцсетях. Сын Фриске выложил первое видео в своем аккаунте. Мальчик играл на гитаре одну из любимых мелодий. Комментарий он написала на английском языке.«Всем привет! Платон здесь, и это мой первый пост здесь. Это кавер-версия гитарного соло Guns N’ Roses “November Rain”. Я надеюсь, вам понравится это блюдо так же, как и мне, когда я его готовил. Ура! Напишите мне комментарий, если вам нравится», — гласит подпись к ролику. «Тут мой старший дружок записал свой первый риелс! Горжусь неимоверно! А еще бахнул гитарный канал! Я только ошибки проверял», — признался Дмитрий. Поклонники восхитились тем, как выглядит Платон. Многие поразились тому, что мальчик очень похож на маму. Фанаты также считают, что у мальчика музыкальный талант, который он унаследовал от Жанны.