Елизавета Боярская объявилась в Сети и показала 3-летнего сына в клинике
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Елизавета Боярская объявилась в Сети и показала 3-летнего сына в клинике

Елизавета Боярская объявилась в Сети и показала 3-летнего сына в клинике
Актриса Елизавета Боярская после долгого перерыва поделилась фото сына Григория из медицинского учреждения. Елизавета Боярская, которая долгое время не проявляла активности в социальных сетях, опубликовала в личном микроблоге видео, где она со своим сыном находится в Центре остеопатии. На кадрах сын артистки Григорий гуляет по медицинскому учреждению. Малыша Лиза запечатлела в клинике рядом с любимым врачом, однако лицо мальчика все-таки прикрыла текстом. Ребенок при родителях-брюнетах оказался на удивление светловолосым
«Наш дорогой доктор и центр остеопатии переехали в новый уютный дом. Мы за вами повсюду! Десять лет с радостью и любовью доверяем Ольге Юрьевне самое дорогое - здоровье всей семьи», - написала Боярская. Кстати, Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев, несмотря на публичность профессии, стараются вести закрытый образ жизни. Артисты крайне редко публикуют в соцсетях личные фотографии. И особенно тщательно охраняют от глаз людей своих сыновей — 10-летнего Андрея и трехлетнего Григория. Напомним, что Елизавета Боярская сейчас снимается в продолжение исторической драмы о судьбе Екатерины II «Великая. Фильм второй». Она исполняет в нём главную роль. Режиссёром картины стал Сергей Гинзбург. Роли в телесериале также исполняют Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Софья Синицына, Филипп Ершов и другие.
# Шоу-бизнес Боярская Елизавета
По материалам: z-aya

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