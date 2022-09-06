Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с фашистским государством
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не называл РФ "фашистским государством", коллег ввела в заблуждение ошибка перевода. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано.
Представитель Борреля оправдал некорректное и провокационное высказывание дипломата "ошибкой переводчика".
В Кремле сразу отреагировали на заявление Жозепа Борреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобными словами европейский чиновник "полностью обнуляет себя как дипломат".
В Европейской службе внешних связей заявили, что Боррель, говоря о "фашистской России", не высказывал собственную позицию, а цитировал одного из депутатов Европарламента.