Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с фашистским государством
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с фашистским государством

Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с фашистским государством

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не называл РФ "фашистским государством", коллег ввела в заблуждение ошибка перевода. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано.

Представитель Борреля оправдал некорректное и провокационное высказывание дипломата "ошибкой переводчика".


"Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС", — заявил Боррель на межпарламентской конференции в Праге.

В Кремле сразу отреагировали на заявление Жозепа Борреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобными словами европейский чиновник "полностью обнуляет себя как дипломат".

В Европейской службе внешних связей заявили, что Боррель, говоря о "фашистской России", не высказывал собственную позицию, а цитировал одного из депутатов Европарламента.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с фашистским государством
Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.09.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.09.2022 (16 фото)
Какая одежда поможет девушкам с пышной фигурой выглядеть на 10 килограммов стройнее
Какая одежда поможет девушкам с пышной фигурой выглядеть на 10
To Leave выходит на приставках Xbox, спустя 4 года после релиза на PC и Playstation
To Leave выходит на приставках Xbox, спустя 4 года после релиза на PC
Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость работодателя
Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на подлость
Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума
Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума
Чего больше всего стоит опасаться Весам
Чего больше всего стоит опасаться Весам
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газа
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости
Влияние ретроградного Меркурия: кому из знаков зодиака повезет до 2 октября 2022 года, а кого ждут неприятности
Влияние ретроградного Меркурия: кому из знаков зодиака повезет до 2
Ascend: Hand of Kul получит переиздание — это бывший эксклюзив Xbox 360, закрытый Microsoft
Ascend: Hand of Kul получит переиздание — это бывший эксклюзив Xbox
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав

Топ на сегодня

Прикольный подарок курящему другу
Прикольный подарок курящему другу
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в Мариинку
Москвичи смогут обменять баллы за онлайн-голосование на билеты в
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
Германии предсказали кризис вопреки помощи населению
ЧП: Российское посольство атаковал смертник
ЧП: Российское посольство атаковал смертник
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис
Жена Максима Матвеева стала одной из самых не красивых актрис

Еще по теме

Раскрыта позиция G20 по санкциям против России
МИД России вызвал посла Испании из-за слов министра о "российской угрозе"
Косачев заявил, что Евросоюзу не хватает самостоятельности
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии