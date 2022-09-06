Евросоюз оправдал "ошибкой перевода" сравнение РФ с фашистским государством

Вадим Карасев

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не называл РФ "фашистским государством", коллег ввела в заблуждение ошибка перевода. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано.

Представитель Борреля оправдал некорректное и провокационное высказывание дипломата "ошибкой переводчика".



"Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС", — заявил Боррель на межпарламентской конференции в Праге.



В Кремле сразу отреагировали на заявление Жозепа Борреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобными словами европейский чиновник "полностью обнуляет себя как дипломат".

В Европейской службе внешних связей заявили, что Боррель, говоря о "фашистской России", не высказывал собственную позицию, а цитировал одного из депутатов Европарламента.

