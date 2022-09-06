Вадим Карасев

Филипп Янковский предложил создать аналог «Кинотавра» с названием «Фестиваль — и точка»

Российский актер Филипп Янковский предложил переименовать «Кинотавр» в «Фестиваль — и точка». Об этом сообщает РИА Новости.

Артист считает, что в стране можно создать аналог «Кинотавра» с таким названием, а Министерство культуры решит, в каком городе проводить мероприятие. «"Кинотавр" — это просто название, бренд, который, насколько знаю, достался [Александру] Роднянскому от предыдущих владельцев. Вместо "Макдоналдс" теперь "Вкусно — и точка". "Кинотавр" ушел? Значит, будет "Фестиваль — и точка"», — сказал Янковский.

24 марта кинопродюсер Александр Роднянский заявил об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году. «Я не думаю, что "Кинотавру" имеет смысл продолжать существование в России такой. Я еще не объявлял, но думаю, что мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — сказал он.

Несколько месяцев спустя Роднянский сообщил, что отказывается от работы в России из-за специальной военной операции. Он пообещал сосредоточиться на международных проектах для глобальных платформ.