Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа

Певец Филипп Киркоров признался, что заложил квартиру ради пиара. На премьере российского фильма Филипп Киркоров, как обычно, произвел фурор: он появился в летних шортах, под которые (для тепла, вероятно) надел облегающие леггинсы. Образ артиста дополняли панама, солнцезащитные очки и куртка. На вопрос о своем наряде Филипп Бедросович небрежно заметил: «Это стоит как вся презентация сегодняшняя. Это все Louis Vuitton». А когда его спросили, не жалко ли ему тратить такие крупные суммы на одежду, Киркоров ответил в своем стиле.«Жалко у пчелки. Где бы мы были, имею в виду себя, если бы не инвестиция в самого себя за последние 30 лет. Я только и делаю, что инвестирую в себя, в свои шоу, в свои костюмы. Появишься в одном и том же второй раз — вы сразу напишите: у Киркорова деньги кончились! А у меня когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное. Но вот так создавался Филипп Киркоров, что уж тут говорить! Стыдиться тут нечего: в каждой стране должен быть свой Майкл Джексон. Это тяжелая миссия. Тяжела шапка Мономаха. Главное — ее проносить с достоинством еще хотя быть лет 10», — объяснил поп-король корреспонденту издания «МК».