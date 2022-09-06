Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа
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Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа

Филипп Киркоров готов последнюю копейку отдать ради имиджа
Певец Филипп Киркоров признался, что заложил квартиру ради пиара. На премьере российского фильма Филипп Киркоров, как обычно, произвел фурор: он появился в летних шортах, под которые (для тепла, вероятно) надел облегающие леггинсы. Образ артиста дополняли панама, солнцезащитные очки и куртка. На вопрос о своем наряде Филипп Бедросович небрежно заметил: «Это стоит как вся презентация сегодняшняя. Это все Louis Vuitton». А когда его спросили, не жалко ли ему тратить такие крупные суммы на одежду, Киркоров ответил в своем стиле.
«Жалко у пчелки. Где бы мы были, имею в виду себя, если бы не инвестиция в самого себя за последние 30 лет. Я только и делаю, что инвестирую в себя, в свои шоу, в свои костюмы. Появишься в одном и том же второй раз — вы сразу напишите: у Киркорова деньги кончились! А у меня когда денег даже не было, я создавал вид, что они у меня есть: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолетах со своими портретами. Большие деньги — я заложил квартиру и все остальное. Но вот так создавался Филипп Киркоров, что уж тут говорить! Стыдиться тут нечего: в каждой стране должен быть свой Майкл Джексон. Это тяжелая миссия. Тяжела шапка Мономаха. Главное — ее проносить с достоинством еще хотя быть лет 10», — объяснил поп-король корреспонденту издания «МК».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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