Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц
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Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц

Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц
Артист Гарик Харламов рассказал о личной жизни. Звезда Comedy Club заявил, что не спешит жениться снова. Комик развелся три года назад и пока живет один. «Я настолько большая планета, что у меня много спутников и спутниц, — отшучивался шоумен. — Я пока одинокий волк! У меня брак закончился три года назад. Хочу ли я снова в брак? Ну, хорошее дело браком не назовут. После восьми лет первого брака и восьми лет второго брака самое лучшее — побыть немного одному», — отметил он.
В кулуарах говорят, что Харламов при этом встречается с актрисой Катериной Ковальчук — сестрой звезды «Тайны следствия» Анны. Ходили слухи, что молодые люди даже живут вместе. Но официально ни Гарик, ни Катерина информацию не комментировали.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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