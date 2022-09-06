Гарик Харламов признался, что у него много спутников и спутниц

Артист Гарик Харламов рассказал о личной жизни. Звезда Comedy Club заявил, что не спешит жениться снова. Комик развелся три года назад и пока живет один. «Я настолько большая планета, что у меня много спутников и спутниц, — отшучивался шоумен. — Я пока одинокий волк! У меня брак закончился три года назад. Хочу ли я снова в брак? Ну, хорошее дело браком не назовут. После восьми лет первого брака и восьми лет второго брака самое лучшее — побыть немного одному», — отметил он.В кулуарах говорят, что Харламов при этом встречается с актрисой Катериной Ковальчук — сестрой звезды «Тайны следствия» Анны. Ходили слухи, что молодые люди даже живут вместе. Но официально ни Гарик, ни Катерина информацию не комментировали.