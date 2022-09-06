Гарик Харламов заговорил о своих бывших женах

Шоумен Гарик Харламов рассказала об отношениях с бывшими женами и критериях к будущей супруге. У Артиста насыщенная личная жизнь, за которой следят тысячи любопытных пользователей Сети. Однако комик утверждает, что никаких жареных фактов публика не дождется. В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде», на которую Гарик Харламов пришел в полном одиночестве. На светском мероприятии комику не удалось увильнуть от вопросов журналистов. И когда звезду Comedy Club спросили о важных женщинах в его жизни, он ответил с иронией. Харламов упомянул и родительницу, и всех дам сердца. «Я очень люблю свою маму, уважительно отношусь ко всем своим бывшим женам и, возможно, будущим. Так что у меня прекрасные отношения со всеми», — заверил он.Также Гарик добавил, что не придирчив ко внешности и характеру партнерш. «У меня не было никаких критериев. Ну какие? Рост такой-то, цвет волос такой, нет. Критерии — это все ерунда. Это же вопрос души, как совпало, не совпало. С человеком надо пообщаться, узнать. Такого не бывает: «Так, у меня критерии. Она идеально подошла, пойдем!» Может быть, ты не подойдешь под ее критерии», — добавил Харламов. 41-летний юморист сейчас состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук, с которой сблизился на съемках сериала «Гусар». Многие отмечали схожесть молодой артистки с его бывшей женой Кристиной Асмус, за что девушка получала хейт. Со временем комментариев, пропитанных ненавистью, поубавилось. И теперь фанаты волнуются, что влюбленные перестали появляться вместе на публике и в социальных сетях, подозревая, что они расстались. Действительно, Катерина уже долгое время не публикует совместные снимки с ведущим, а последнее видео, на котором показался Харламов, датируется 20 февраля — тогда они отмечали ее день рождения.