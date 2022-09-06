Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день

Тамара Глоба рассказала, как представителям разных знаков зодиака лучше провести 7 сентября 2022 года, чтобы день не принес неприятных переживаний и стал началом хорошего этапа в жизни. Астролог считает этот период благоприятным для начинаний, развития и уединения. А вот общение в коллективе может не задаться и привести к конфликтам.

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Овен

День будет не сложным, а чтобы лишить его лишнего напряжения, рекомендуется сосредоточить общение на первой половине дня. Вечером следует завершить все дела, начатые на протяжении дня, и отдохнуть, восстановив силы после тяжёлой работы.

Лев

День следует посвятить решению своих проблем и насущных вопросов, которые возникают на протяжении дня. Благоприятно также общаться с близкими, помогать в различных делах и налаживать дружеские отношения. Не рекомендуется заниматься финансами и делать крупные вложения, так как они могут быть безуспешными.

Стрелец

День астролог рекомендует провести в уединении и стараться максимально уделить внимание внутренним ощущениям и переживаниям. В работе все время могут преследовать неудачи, однако их следует воспринимать как ценный опыт.

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Рак

День благоприятно будет посвятить работе, Тамара Глоба прогнозирует продуктивное настроение. Важные дела необходимо сделать в первую очередь, чтобы достичь более качественного результата, а на вечер оставить более легкие задачи.

Рыбы

Несмотря на то, что первый рабочий день недели может быть напряженным и непростым, астролог прогнозирует Рыбам хороший день. Расположение духа 7 сентября позволит по максимуму насладиться приятными моментами и не обращать внимание на трудности.

Скорпион

День будет заряжен на позитив и хорошее взаимопонимание с окружающими, так как этому будут способствовать звезды 7 сентября. Астролог рекомендует восстановить старые связи и помириться с близкими, если кто-то в обиде. Установить теплые отношения 7 сентября не составит труда для Скорпионов.

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Водолей

Наиболее сложным моментом на протяжении дня, по прогнозу астролога, будет борьба со слабостью и нежелание заниматься рутинными делами. В первой половине дня следует отстраниться от важных задач и попытаться сконцентрироваться на работе, а во второй половине дела будут даваться легче.

Весы

Астролог рекомендует посвятить день самоанализу. Находясь на работе, учебе или в коллективе следует оценить ценность и необходимость всего, что происходит вокруг. В этот день Весам важно определить для себя правильность выбранного пути, чтобы продвигаться дальше.

Близнецы

Общение с близкими пойдет на пользу и даст энергию заниматься творческими делами, так как астрологическая карта Близнецов показывает сильную связь с семьей на протяжении дня. Добрые слова близких помогут не только поднять настроение, но и настроиться на рабочую неделю.

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Козерог

Козероги могут находиться на распутье: астролог рекомендует выбрать предпочтительную сферу деятельности и посвятить себя ей. День потребует большой концентрации и внимания, чтобы без ущерба качеству завершить все необходимые дела.

Телец

День прогнозируется монотонный, поэтому астролог не рекомендует настраиваться на активность. Спорт может быть в тягость и привести к травмам, поэтому день лучше провести за занятиями, которые требуют больше умственного труда, чем физического.

Дева

7 сентября 2022 года для Дев станет удачным днем для проведения финансовых операций: удача будет им сопутствовать и направлять именно в ту сферу, где необходимо их влияние и способности. В общении следует быть осторожнее, так как окружающие могут быть раздражительными.