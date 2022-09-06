Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для создания 450 NFT
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Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для создания 450 NFT

Хакеры воспользовались эксплойтом проекта Rug Pull Finder для создания 450 NFT


Расследователи из Rug Pull Finder (RPF) сообщили об эксплойте в собственном смарт-контракте, который позволил двум злоумышленникам бесплатно создать в своем кошельке 450 NFT проекта вместо одного.


По сообщению команды, хакеры создали дополнительную цепь в инструменте для бесплатного минтинга Bad Guys. С его помощью RPF отбирала пользователей для пресейла запланированной на осень коллекции из 10 000 NFT. Владение токенами Bad Guys также открывало доступ к другим предстоящим проектам.


Всего смарт-контракт разрешал выпустить 1221 токен – по одному на каждый кошелек. Однако уязвимость позволила злоумышленникам увеличить разрешенное число NFT.


После обнаружения инцидента RPF договорилась с одним из хакеров о выплате вознаграждения в размере 2,5 ETH (около $3950 на момент написания), чтобы восстановить 330 NFT. 


Наблюдательная группа признала, что за 30 минут до запуска Bad Guys неизвестный источник предупредил их об уязвимости, однако проигнорировала его.


«После проверки с тремя разными командами разработчиков мы не поверили в достоверность присланной нам информации. Мы явно ошибались, и нам очень жаль», — заявили в RPF.


Разработкой смарт-контракта занималось блокчейн-агентство Doxxed Media. RPF признала, что ни она, ни какая-либо независимая третья сторона не провела аудит кода.


После консультаций с сообществом команда решила распределить восстановленные NFT. Часть из них вернется в хранилище Bad Guys, другие разыграют в Twitter и среди друзей проекта.


Напомним, в августе аналитики из Elliptic сообщили, что с 2017 года злоумышленники отмыли более $8 млн через NFT-маркетплейсы, что составляет 0,02% от общего торгового оборота.


По их данным, с июля 2021 по июль 2022 года украдены токены на сумму свыше $100 млн.


Наиболее популярным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT, был криптовалютный миксер Tornado Cash.

# Экономика nft, уязвимости, новости
По материалам: ForkLog

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