Вадим Карасев

Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту "Тренер" по социализацию подростков.

Проект "Молодежки ОНФ" реализуется в 36 регионах России. Он включает регулярные занятия спортом, участие в социальных и благотворительных акциях, а также культурное и патриотическое воспитание.

Участники "Молодежки ОНФ" в рамках гуманитарной миссии "Единой Россия" передали в село Благодатное Скадовского района инвентарь для местной футбольной команды, а также все необходимое для тренировок: мячи, скакалки и гантели. Эксклюзивную экипировку проекта подросткам вручил депутат Госдумы, руководитель "Молодежки ОНФ", руководитель гуманитарной миссии "Единой России" в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Проезжая с гуманитарной помощью по Скадовскому району, от главы администрации узнал, что в селе Благодатное есть футбольная команда. Но наставника у ребят не было. Как раз для таких случаев и работает проект "Тренер" "Молодёжки ОНФ". Рассказал главе о федеральной программе, предложил обеспечить команду спортинвентарем и формой для занятий. И уже сегодня мы привезли все необходимое. У мальчишек глаза загорелись, они сразу пустили мячи в дело», - рассказал Кастюкевич.

По словам подростков, многие хотели бы заниматься спортом, однако, условий для тренировок здесь никогда не было. Ребята надеются, что с проектом "Тренер" они смогут не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и участвовать в соревнованиях.

В новой экипировке молодежь Благодатного уже вышла на поле и провела первый товарищеский матч.

Вместе со спортивными тренировками в рамках программы "Тренер" в Благодатном уже начали реализовываться и добровольческие инициативы. Так, группа местных фермеров вместе с участниками проекта и жителями поселка благоустроили детскую площадку и покрасили турники. Фермер Павел Ким решил присоединиться к добровольческому движению после встречи с Игорем Кастюкевичем. Теперь он регулярно снабжает овощами и фруктами областной детский дом в Херсоне и еще ряд социальных учреждений области.