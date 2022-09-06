Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума
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Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума

Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума


В преддверии активации The Merge в сети второй по капитализации криптовалюты хешрейт Ethereum Classic (ETC) достиг рекордной отметки в 46 TH/s, согласно Coin Metrics.


Для сравнения, вычислительная мощность сети Ethereum (ETH) составляет 910 TH/s — показатель примерно в 19 раз выше в сравнении с «оригинальным эфиром».


Данные: Coin Metrics.

Доход от майнинга в расчете на хеш мощности (хешпрайс) у Ethereum по-прежнему значительно выше — на 95%. Другими словами, добывать ETH намного выгоднее.


Данные: Coin Metrics.

Столь значительная разница в рентабельности майнинга во многом связана с ценовой динамикой. За последние семь дней эфир вырос на 9,3%, Ethereum Classic — лишь на 3,5%.


Данные: CoinGecko.

Рост хешрейта Ethereum Classic, очевидно, связан с переключением Ethereum-майнеров на добычу «родственной» криптовалюты в преддверии обновления The Merge. 


Недавно известный пул BTC.com предложил клиентам три месяца бескомиссионного майнинга.



Активация The Merge состоится ориентировочно 15 сентября. Переход Proof-of-Stake сделает невозможной добычу эфира на видеокартах и ASIC-устройствах вроде Antminer E9.


Напомним, в июле связанный с Bitmain майнинговый пул AntPool анонсировал инвестиции в размере $10 млн в экосистему Ethereum Classic.

# Экономика ethereum classic, merge, хешрейт, новости
По материалам: ForkLog

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