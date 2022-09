Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума

В преддверии активации The Merge в сети второй по капитализации криптовалюты хешрейт Ethereum Classic (ETC) достиг рекордной отметки в 46 TH/s, согласно Coin Metrics.

Для сравнения, вычислительная мощность сети Ethereum (ETH) составляет 910 TH/s — показатель примерно в 19 раз выше в сравнении с «оригинальным эфиром».

Данные: Coin Metrics.

Доход от майнинга в расчете на хеш мощности (хешпрайс) у Ethereum по-прежнему значительно выше — на 95%. Другими словами, добывать ETH намного выгоднее.

Данные: Coin Metrics.

Столь значительная разница в рентабельности майнинга во многом связана с ценовой динамикой. За последние семь дней эфир вырос на 9,3%, Ethereum Classic — лишь на 3,5%.

Данные: CoinGecko.

Рост хешрейта Ethereum Classic, очевидно, связан с переключением Ethereum-майнеров на добычу «родственной» криптовалюты в преддверии обновления The Merge.

Недавно известный пул BTC.com предложил клиентам три месяца бескомиссионного майнинга.

As the ETH 2.0 merge is approaching, https://t.co/38N9uRCNSj will launch a three-month ETC mining "zero fee" activity on September 1 of 2022 to reward new and regular users for their support of https://t.co/38N9uRCNSj.#EthereumClassic #EthereumMerge https://t.co/gd1v0S8xfG pic.twitter.com/XTfDoG8sDg