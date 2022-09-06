Художник из Филиппин представил, как бы выглядели знаменитости, будь они героями диснеевских мультфильмов

Вы никогда не задумывались, что будет, если герои мультфильмов Диснея вдруг обретут человеческий облик? Да ещё какой! Как насчёт Золушки в роли Тейлор Свифт или Билли Айлиш, которая вместо Алисы попала в страну чудес?

Художник-самоучка из Филиппин Андре Мангуба не стал долго дожидаться, когда же его любимых звёзд пригласят на кастинг на роли принцесс и принцев в сказочные королевства. Он взял дело в свои руки и показал, как бы выглядели знаменитости, если бы претендовали на роли героев диснеевских мультфильмов. Результат достоин похвалы!

Билли Айлиш в стране чудес

Новая запутанная история Рапунцель (Лили Рейнхарт и Коул Спроус)

Русалочка Ариана Гранде

Моана (Бейонсе)

Новая Белль из мультика «Красавица и Чудовище» (Селена Гомез)

Аладдин и Жасмин среди актёров (Ной Сентинео и Лана Кондор)

Золушка Тейлор Свифт

Геркулес и Мегара (в ролях Камила Мендес и Кей Джей Апа)

Дилан Спроус и Барбара Палвин в образах Тарзана и Джейн

Подружки Моана и Ариэль (Ванесса Морган и Мэделин Петш)

Зендея и Том Холланд временно стали Майло и Кидой из мультфильма «Атлантида. Затерянный мир»

Я же не один, кто думает, что они отлично подошли бы на эту роль?

Красавица и Чудовище (Мэдхен Амик и Скит Ульрих)

Персонажи диснеевских мультфильмов — частое вдохновение для творческих людей. Например, здесь вы можете посмотреть работы художника, который пошёл на эксперимент, заменив героев картин на персонажей диснеевских мультиков.

Ли Шанг и Мулан (Чарльз Мелтон и Камила Мендес)

Бонус: перевоплощение Рианны в Пеннивайза

Андре Мангуба — талантливый художник, который может нарисовать картину, едва отличающуюся от фото. Тут вы можете убедиться в этом сами.