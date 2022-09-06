Исследователи выявили, именами каких персонажей кино чаще всего называют детей. В первой десятке есть Танос
Мы, конечно, знали, что родители часто называют детей в честь полюбившихся киноперсонажей, но что в честь этих!
Компания Organic Baby Formula, производящая детское питание, опубликовала интересное исследование, согласно которому в последние годы в США стало популярным называть малышей Таносами. Да, в честь того самого суперзлодея из «Мстителей».
Исследование показало, что Танос является девятым по популярности именем для детей из тех, которые основаны на персонажах, принадлежащих компании Дисней. То есть, это все диснеевские мультики и киноадаптации, а также «Звёздные войны» и проекты киновселенной Марвел.
Всего было выявлено 30 самых популярных имён, которые уже довольно часто звучат в американских детских садах. Мы перечислим первые 16 мест, так как они сильно оторвались от 14 оставшихся.
Просматривая список, не забывайте проигрывать у себя в голове, что именно так многих детишек теперь будут вызывать к доске на уроке.
16 место — Ванда
Героиня киновселенной Марвел.
15 место — Флинн
Герой мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010).
14 место — Моана
Героиня одноимённого диснеевского мультфильма 2016 года.
13 место — Энакин
Энакин Скауокер — персонаж «Звёздных войн», которые, напоминаем, с 2012 года принадлежат студии Дисней.
12 место — Кайло
Кайло Рен — персонаж последней трилогии «Звёздных войн» (2015-2019).
11 место — Нала
Героиня «Короля льва» (1994).
10 место — Тимон
Ещё один персонаж из «Короля льва». А вот Пумбой своих детей особо не называют.
9 место — Танос
Самый заметный злодей из фильмов киновселенной Марвел.
8 место — Олаф
Снеговик из мультфильма «Холодное сердце» (2013).
7 место — Симба
Главный герой мультфильма «Король лев». Есть вероятность, что имена героев этого мультфильма так популярны в последние годы из-за вышедшего в 2019 году киноремейка.
6 место — Белль
Героиня «Красавицы и Чудовища». Как и в случае с «Королём львом» популярность имени могла заново подскачить из-за вышедшей киноадаптации 2017 года с Эммой Уотсон в роли принцессы.
5 место — Мерида
Героиня мультфильма «Храбрая сердцем» (2012).
4 место — Аладдин
Герой одноимённого диснеевского мультфильма. Опять же, Аладдин, конечно, популярен, но киноверсия Гая Ричи 2019 года тоже подбавила ему поклонников.
3 место — Рей
Главная героиня последней трилогии «Звёздных войн».
2 место — Кристофф
Именно с написанием Kristoff. Герой мультфильма «Холодное сердце».
Барабанная дробь!
1 место — Квилл
Герой киновселенной Марвел, в частности двух частей «Стражей галактики».
Полный список имён из исследования вы можете увидеть здесь.
В продолжении темы имён в кино у нас есть вот такой интереснейший пост про перевод говорящих имён персонажей западных фильмов и мультфильмов на русский язык.