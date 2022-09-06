Исследователи выявили, именами каких персонажей кино чаще всего называют детей. В первой десятке есть Танос
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Исследователи выявили, именами каких персонажей кино чаще всего называют детей. В первой десятке есть Танос

Исследователи выявили, именами каких персонажей кино чаще всего называют детей. В первой десятке есть Танос

Мы, конечно, знали, что родители часто называют детей в честь полюбившихся киноперсонажей, но что в честь этих!

Компания Organic Baby Formula, производящая детское питание, опубликовала интересное исследование, согласно которому в последние годы в США стало популярным называть малышей Таносами. Да, в честь того самого суперзлодея из «Мстителей».

Исследование показало, что Танос является девятым по популярности именем для детей из тех, которые основаны на персонажах, принадлежащих компании Дисней. То есть, это все диснеевские мультики и киноадаптации, а также «Звёздные войны» и проекты киновселенной Марвел.

Всего было выявлено 30 самых популярных имён, которые уже довольно часто звучат в американских детских садах. Мы перечислим первые 16 мест, так как они сильно оторвались от 14 оставшихся.

Просматривая список, не забывайте проигрывать у себя в голове, что именно так многих детишек теперь будут вызывать к доске на уроке.

16 место — Ванда

Disney+

Героиня киновселенной Марвел.

15 место — Флинн

Walt Disney Studios Motion Pictures

Герой мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010).

14 место — Моана

Walt Disney Studios Motion Pictures

Героиня одноимённого диснеевского мультфильма 2016 года.

13 место — Энакин

Lucasfilm

Энакин Скауокер — персонаж «Звёздных войн», которые, напоминаем, с 2012 года принадлежат студии Дисней.

12 место — Кайло

Lucasfilm

Кайло Рен — персонаж последней трилогии «Звёздных войн» (2015-2019).

11 место — Нала

Buena Vista Pictures

Героиня «Короля льва» (1994).

10 место — Тимон

Buena Vista Pictures

Ещё один персонаж из «Короля льва». А вот Пумбой своих детей особо не называют.

9 место — Танос

Walt Disney Studios Motion Pictures

Самый заметный злодей из фильмов киновселенной Марвел.

8 место — Олаф

Walt Disney Studios Motion Pictures

Снеговик из мультфильма «Холодное сердце» (2013).

7 место — Симба

Buena Vista Pictures

Главный герой мультфильма «Король лев». Есть вероятность, что имена героев этого мультфильма так популярны в последние годы из-за вышедшего в 2019 году киноремейка.

6 место — Белль

Walt Disney Studios Motion Pictures

Героиня «Красавицы и Чудовища». Как и в случае с «Королём львом» популярность имени могла заново подскачить из-за вышедшей киноадаптации 2017 года с Эммой Уотсон в роли принцессы.

5 место — Мерида

Walt Disney Studios Motion Pictures

Героиня мультфильма «Храбрая сердцем» (2012).

4 место — Аладдин

Buena Vista Pictures

Герой одноимённого диснеевского мультфильма. Опять же, Аладдин, конечно, популярен, но киноверсия Гая Ричи 2019 года тоже подбавила ему поклонников.

3 место — Рей

Lucasfilm

Главная героиня последней трилогии «Звёздных войн».

2 место — Кристофф

Walt Disney Studios Motion Pictures

Именно с написанием Kristoff. Герой мультфильма «Холодное сердце».

Барабанная дробь!

1 место — Квилл

Walt Disney Studios Motion Pictures

Герой киновселенной Марвел, в частности двух частей «Стражей галактики».

Полный список имён из исследования вы можете увидеть здесь.

В продолжении темы имён в кино у нас есть вот такой интереснейший пост про перевод говорящих имён персонажей западных фильмов и мультфильмов на русский язык.

# Интересное
По материалам: twizz

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