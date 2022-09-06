Экс-участник КВН высказался о конфликтах с Масляковым
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Экс-участник КВН высказался о конфликтах с Масляковым

Экс-участник КВН высказался о конфликтах с МасляковымУчастник КВН Пышненко заявил, что у «Станции Спортивной» не было конфликтов с Масляковым

Экс-участник команды КВН «Станция Спортивная» и бывший резидент Comedy Club Иван Пышненко описал отношения коллектива с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «Чайных дел мастерская».

«У нас никогда не было конфликтов никаких с Александром Васильевичем», — заявил Пышненко. Отношения коллектива с Масляковым он описал как хорошие.

Вместе с тем, как подчеркнул комик, «Станция Спортивная» не находилась под протекторатом Маслякова. По словам юмориста, команда ни разу не проходила в следующий этап программы путем добора.

Пышненко играл в КВН в составе команды «Станция Спортивная» с 2002 по 2011 год. В 2014 году он с товарищем по коллективу Дмитрием Кожомой начал выступать дуэтом в Comedy Club. Юморист покинул проект в 2018 году. Он также участвовал в шоу «Игра» на ТНТ, в котором состоял в команде «Сборная нулевых».

Ранее бывший участник команды КВН «Детективное агентство "Лунный свет"» Филипп Воронин опроверг распространенный миф о Маслякове. Он выразил уверенность в том, что руководителю телеигры не нравятся хвалебные шутки о нем.

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По материалам: lenta.ru

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