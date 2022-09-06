Эксперт: Отказ в визах дипломатам РФ – очередная попытка "отменить" Россию
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Эксперт: Отказ в визах дипломатам РФ – очередная попытка "отменить" Россию

Эксперт: Отказ в визах дипломатам РФ – очередная попытка "отменить" Россию

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин назвал отказ в выдаче виз российским дипломатам шантажом ООН и очередной попыткой американского руководства "отменить" Россию.

"Американское руководство продолжает откровенный шантаж ООН, нарушающий все нормы международного права. Отказ выдавать российским дипломатам визы для участия в работе Генеральной ассамблеи является очередным признаком дискриминационной политики, своеобразной попыткой "отменить" нашу страну, вычеркнув ее представителей из глобальных процессов. Понимая абсурдность и бесперспективность подобной политики, американский истеблишмент переходит к грязным технологиям, напоминающим скорее мелкое хулиганство", - считает Лукушин.


Эксперт отметил, что причины подобного поведения понятны – американцы боятся, что "голос России будет услышан и поддержан мировым сообществом, от которого без стеснения отстраняется весь "западный мир" в последнее время".

В качестве примера Лукушин приводит последнее расследование о нарушении соглашений об отказе использования химоружия.

"Мир теряет доверие не только к международным объединениям и самой Организации Объединенных Наций, но и к устоявшейся системе миропорядка, идущей на поводу у американской политической элиты", - заявил политолог.

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По материалам: uposters.ru

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