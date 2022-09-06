Это не фантастика и не магия: почему путешествия во времени возможны

Вадим Карасев

Мы с вами видели кучу фильмов и сериалов про путешествия во времени. Наверняка вы задумывались о том, насколько много реализма в таких фильмах. Эксперты в области науки и эзотерики решили рассказать о том, действительно ли возможно путешествие во времени.

В мире происходит много паранормальных явлений. Путешествие во времени кажется сказкой, но это не так. Тут важно помнить о том, что мы может путешествовать во времени, но это будет не так просто, как кажется.

Известные случаи путешествия во времени

Тут речь идет о паранормальных явлениях. Научно это объяснить невозможно, но об этом позднее. Паранормальные явления и путешествия во времени тесно связаны, поскольку все они происходили при странных обстоятельствах.

Есть истории о людях, которые утверждали, что они, якобы пришли из будущего, но это происходило настолько давно, что задокументировать и подробно описать показания путешественников во времени просто невозможно. Если странные видео о том, как где-то открываются порталы, из которых приходит человек словно из ниоткуда, но многие говорят, что это профессиональный монтаж и обман.

Есть странные истории с непонятным финалом, как, к примеру «случай с таинственным человеком из Сомертона». Если быть краткими, то в Австралии в 1948 году нашли мертвого мужчину на берегу моря. За всё время так и не удалось установить личность погибшего. Этот инцидент всегда был окутан тайной, так как у него было много странных фактов. У мужчины был с собой кусок страницы из редкого издания Омара Хайяма. Многие сразу выдвинули теорию о том, что он может быть путешественником во времени.

Как осуществить прыжок во времени по мнению ученых

Абсолютно понятный, известный и неоспоримый факт заключается в том, что путешествия во времени возможны. Об этом нам говорит теория относительности Эйнштейна. Согласно теории относительности, если какой-то объект во Вселенной движется с высокой скоростью, для него время ускоряется. Это было проверено экспериментально, поэтому и является неоспоримым фактом.

Проблема лишь в том, что для того, чтобы время ускорилось ощутимо, нужно двигаться невероятно быстро — со скоростью, намного превышающей ту, что доступна человеку. Чем ближе эта скорость к скорости света, которая является максимальной во Вселенной, тем быстрее будет течь время. Получается, что для того, чтобы совершить скачок в будущее, нужно просто очень сильно разогнаться на некоторое время. Да, это не осуществимо пока на практике, но в теории вполне возможно.

Также ускорить время могут гравитационные искажения. Тут для примера можно вспомнить гениальный фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар», который был поставлен по книге Кипа Торна — великого ученого, изучающего черные дыры и все, что связано с физикой времени, пространства и гравитации. Согласно научным оценкам, происходящее в фильме не просто выдумка, а действительно очень точно описано в книге Кипа Торна. Например, речь может идти о том моменте, когда главные герои провели на планете, которая очень близко расположена к черной дыре «Гаргантюа», всего пять минут. Для человечества в этот момент пролетели несколько лет. Это можно объяснить невероятной силой черной дыры, которая своей массой искривляет пространство и время, словно растягивая его. В теории можно перенестись на огромное количество времени вперед, просто пролетев близко к сверхмассивной черной дыре.

Что касается путешествия в обратном направлении, то есть, в прошлое, то оно невозможны ни как в кино при помощи машины времени, ни, скорее всего, каким-либо иным способом. Многие ученые и физики-теоретики считают, что в теории это тоже возможно, вот только механизм такого процесса пока не ясен.

Получается, что все художественные произведения и сериалы с фильмами — это просто плод фантазии. Скорее всего, никогда и никому не будет доступно путешествие во времени в обратном направлении, зато вы можете прыгнуть вперед, вот только необходимость такого прыжка не особо высока, ведь никто не хочет вернуться после полета недалеко от черной дыры в мир, где больше нет в живых ни друзей, ни родственников, либо они все очень сильно состарились.