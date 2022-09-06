Эвелина Блёданс в крошечном бикини отметила день рождения бюстгальтера
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Эвелина Блёданс в крошечном бикини отметила день рождения бюстгальтера

Эвелина Блёданс в крошечном бикини отметила день рождения бюстгальтера
53-лентняя актриса Эвелина Бледанс поделилась кадрами в белом бикини, вызвав восхищение поклонников. Эвелина Блёданс много лет по праву считалась одной из самых соблазнительных представительниц отечественного шоу-бизнеса. В новом видео 53-летняя актриса доказала, что до сих пор может дать фору юным коллегам. Накануне многие отмечали в соцсетях 3 сентября, вспомнив одноименную песню Михаила Шуфутинского, как символ наступившей осени. Эвелина не осталась в стороне, однако придумала свой оригинальный подход к этому событию. Под музыку знаменитого шансонье комедийная актриса отпраздновала день рождения бюстгальтера. Звезда позировала в белоснежном бикини, выгодно открывающем ее рельефный пресс, тонкую талию и пышный бюст.
«Просто бомба», «Роскошь, как она есть!», «Как всегда роскошна», «Невероятная!», «Огненная красотка», «Вообще не изменилась с годами», «Вот это женщина! Глаз не оторвать»; «Очень соблазнительная», — не удержались поклонники от комплиментов и восторженных комментариев.
К слову, своей фигурой Эвелина обязана регулярному спорту. Самое любимое у Блёданс — плавание. «Я плаваю в ластах. Это очень тяжело. У меня очень классное плавание. Плывешь, и ноги, и пресс прорабатывается. Нога идет вся – и внутренняя и внешняя», — раскрыла секрет актриса. Правда, звезда признается, что не всегда есть время на спорт. Эвелина отметила, что мечтает каждое свое утро начинать в бассейне.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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