Эвелина Блёданс в крошечном бикини отметила день рождения бюстгальтера

53-лентняя актриса Эвелина Бледанс поделилась кадрами в белом бикини, вызвав восхищение поклонников. Эвелина Блёданс много лет по праву считалась одной из самых соблазнительных представительниц отечественного шоу-бизнеса. В новом видео 53-летняя актриса доказала, что до сих пор может дать фору юным коллегам. Накануне многие отмечали в соцсетях 3 сентября, вспомнив одноименную песню Михаила Шуфутинского, как символ наступившей осени. Эвелина не осталась в стороне, однако придумала свой оригинальный подход к этому событию. Под музыку знаменитого шансонье комедийная актриса отпраздновала день рождения бюстгальтера. Звезда позировала в белоснежном бикини, выгодно открывающем ее рельефный пресс, тонкую талию и пышный бюст.«Просто бомба», «Роскошь, как она есть!», «Как всегда роскошна», «Невероятная!», «Огненная красотка», «Вообще не изменилась с годами», «Вот это женщина! Глаз не оторвать»; «Очень соблазнительная», — не удержались поклонники от комплиментов и восторженных комментариев.К слову, своей фигурой Эвелина обязана регулярному спорту. Самое любимое у Блёданс — плавание. «Я плаваю в ластах. Это очень тяжело. У меня очень классное плавание. Плывешь, и ноги, и пресс прорабатывается. Нога идет вся – и внутренняя и внешняя», — раскрыла секрет актриса. Правда, звезда признается, что не всегда есть время на спорт. Эвелина отметила, что мечтает каждое свое утро начинать в бассейне.