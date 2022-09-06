Юлия Михалкова вызвала волну слухов о беременности

Актриса Юлия Михалкова поделилась загадочным фото. Экс-звезда «Уральских пельменей» артистка взбудоражила Сеть загадочным кадром. На фото, которое она сделала на яхте, ее фолловеры разглядели животик. Поклонники обратили внимание на объемы в области талии и характерную для беременных позу, когда женщины складывают бережно руки туда, где ощущается обычно малыш.Отметим, что 39-летняя Юлия Михалкова не замужем, а о ее личной жизни ходят легенды. Пользователи Сети предполагают, что ее избранником может быть только олигарх, ну или видный политик. Однако многие подписчики смеются над этими домыслами и не замечают в Юлии беременности, а только объемную одежду.