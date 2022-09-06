Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции

Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции
Находясь на Дом-2, Тигран Салибеков в очередной раз не смог побороться за квартиру, которую Юлия Салибекова, как он считает, отняла незаконно. Тиграну Салибекову, который в данный момент находится на Поляне на съёмках, в очередной раз не повезло. Он снова не смог побороться за своё имущество и суд отказал ему в апелляции, чему искренне рада Юлия Салибекова.

Женщина уверена, что правда находится на ее стороне и все остальное не важно. Также она очень благодарна своим подписчицам за поддержку.

Сейчас квартира, из-за которой судится Тигран с Юлей, по документам является собственностью Кати Колисниченко. Узнав об этом, Тигран даже написал на бывшую супругу заявление в полицию, обвинив в мошенничестве.

Чтобы отстаивать свои интересы Салибекова наняла очень хорошего адвоката. Она уверена, что Тигран ещё немного посопротивляется, но, по факту, он уже проиграл. Сейчас мужчина может потерять все свое имущество. Вероятно, ему даже машину придется продать, чтоб оплачивать текущие расходы. Может из-за этого у него в отношениях ничего не выходит? Как можно полностью окунуться в любовь, если жизнь превратилась в сплошной стресс.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Суеверия, которые сулят скорую смерть человеку: на что следует обратить внимание
Суеверия, которые сулят скорую смерть человеку: на что следует
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске
Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году
Шульгинов оценил планы Евросоюза отказаться от российского газа к
Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции
Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции
В Индии прокомментировали предложение G7 о потолке цен на российскую нефть
В Индии прокомментировали предложение G7 о потолке цен на российскую
5 эффективных способов быстро отдохнуть
5 эффективных способов быстро отдохнуть
Почему Елена Степаненко успешнее Евгения Петросяна: мнение концертных организаторов
Почему Елена Степаненко успешнее Евгения Петросяна: мнение концертных
В Томской области дополнительно газифицируют 1,3 тыс. частных домов и 12 котельных
В Томской области дополнительно газифицируют 1,3 тыс. частных домов и
Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем GameFi
Опрос: азиатские институционалы больше интересуются ZK-решениями, чем
Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Певица Слава после пластики разделась догола
Певица Слава после пластики разделась догола
Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать во время Луны в Козероге 2022
Лариса Андерсен рассказала, что лучше делать во время Луны в Козероге

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
Бухынбалтэ и Опенченко в очередной раз не сошлись во мнениях, организовав скандал
Бухынбалтэ и Опенченко в очередной раз не сошлись во мнениях,

Еще по теме

Салибекова не смогла отсудить автомобиль
Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
Салибекова хочет, чтобы экс-супруг от неё отстал