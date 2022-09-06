Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции

Вадим Карасев

Тиграну Салибекову, который в данный момент находится на Поляне на съёмках, в очередной раз не повезло. Он снова не смог побороться за своё имущество и суд отказал ему в апелляции, чему искренне рада Юлия Салибекова.Женщина уверена, что правда находится на ее стороне и все остальное не важно. Также она очень благодарна своим подписчицам за поддержку.Сейчас квартира, из-за которой судится Тигран с Юлей, по документам является собственностью Кати Колисниченко. Узнав об этом, Тигран даже написал на бывшую супругу заявление в полицию, обвинив в мошенничестве.Чтобы отстаивать свои интересы Салибекова наняла очень хорошего адвоката. Она уверена, что Тигран ещё немного посопротивляется, но, по факту, он уже проиграл. Сейчас мужчина может потерять все свое имущество. Вероятно, ему даже машину придется продать, чтоб оплачивать текущие расходы. Может из-за этого у него в отношениях ничего не выходит? Как можно полностью окунуться в любовь, если жизнь превратилась в сплошной стресс.