Какая одежда поможет девушкам с пышной фигурой выглядеть на 10 килограммов стройнее

Даже самые худые девушки мечтают выглядеть еще стройнее, поэтому часто ищут одежду, которая скроет их недостатки. Если подобрать гардероб правильно, можно визуально выглядеть стройнее. Чтобы нравилось свое собственное отражение в зеркале, достаточно знать несколько секретов.

Какая одежда поможет выглядеть более стройными

Выглядеть стройнее поможет монохромный лук. Это соединение вещей единой цветовой палитры в едином стиле. Важным преимуществом такого образа считается то, что одежда выглядит стильно и изыскано, поэтому не нужно думать о том, чтобы все сочеталось. Более того, единый тон создает одну цветовую вертикаль, что делает фигуру стройнее.

Обратите внимание на плотность ткани – она должна быть такой, чтобы держала форму. В таком случае она выгодно подчеркнет фигуру даже в том случае, если платье будет обтягивающим. А вот тонкий материал только подчеркнет недостатки. Вариантов много: выбирайте плотный хлопок, джинсовую ткань или кожу.





В довершение образа обязательно нужна сумка крепкой формы. Маленькие сумочки или бесформенные мешки не подойдут.

Правильно выбирайте очки. Подойдут квадратные, массивные. Чтобы лицо не было слишком широким, лучше не носить маленькие и круглые оправы.

Все украшения должны быть продолговатыми, чтобы создать дополнительный образ вертикали. Чем больше будет в образе таких линий, тем худее будет казаться фигура.

Какой принт выбрать, чтобы казаться худее

Обладательницам крепкой фигуры не подойдет маленькая одежда, которая сильно обтягивает формы. В этом случае будет заметна каждая складочка на теле, каждый недостаток. Но и полный оверсайз тоже не является хорошей идеей. Бесформенные туники, конечно, прикроют объемы, а вместе с ними и все преимущества фигуры. Лучше обойтись без крайних мер и выбирать исключительно свой размер.





Не выбирайте горизонтальные полосы на одежде, крупные цветы и большой горох. Все большие контрастные узоры только увеличивают объем фигуры. Для пышных дам идеальным вариантом станут вертикальные полосы, которые отлично вытянут силуэт и спрячут то, что посторонние видеть не должны.

Все юбки и брюки должны быть высокой посадки — это классика для маскировки лишнего веса. Именно посадка сделает линию от талии к бедрам более плавной. А вот заниженные штаны лишат фигуру изящества и исказят пропорции. Это подходящее предложение для тех, у кого нет объемного животика.

Как выглядеть худее с помощь одежды

Чем больше вертикальных линий будет содержать образ, тем стройнее будет казаться фигура. Чтобы добиться вертикали, можно применить прием контрастной многослойности. Поверх топа надеть жакет или рубашку нараспашку иного тона. Поможет и разрез на юбке или ряд пуговиц. Завершить образ удастся аксессуарами – модным широким шарфом или галстуком.





Особое внимание девушкам с пышными формами нужно уделять соотношению нижней и верхней частей. Так, условная линия нижней части одежды должна быть чуть выше середины туловища. Чтобы добиться такого эффекта, можно выбирать рубашки, которые заправляются в штаны или юбку.

К темному костюму нужно надевать темную обувь и наоборот. Комплект одежды в одном тоне, у которого нет контрастного стыка между корпусом и ногами, отлично вытянет силуэт. Такой прием можно дополнить длинными брюками.

Последним помощником в создании правильного образа является корректирующее белье. О нем часто забывают, а зря. Опытные модницы знают, что для некоторых случаев утягивающее белье будет незаменимой вещью. Моделирующие боди легко уберут на талии несколько лишних сантиметров и подтянут живот. Для ежедневной носки летом подойдет бесшовное белье, очертания которого не будет видно под одеждой.