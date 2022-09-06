Камилла Морроне после расставания с Леонардо ДиКаприо посетила вечеринку Кайи Гербер

Вадим Карасев

Камила Морроне после расставания с Леонардо ДиКаприо не сидит дома: модель заметили на вечеринке в честь дня рождения Кайи Гербер — 3 сентября дочери Синди Кроуфорд исполнился 21 год.

Фотографией с Камилой поделилась сама Кайя в сторис в инстаграме*. Для вечеринки Камила выбрала черное платье-комбинацию. Также у девушки теперь новая прическа — она отрезала челку.





Кайя Гербер и Камила Морроне

Около недели назад стало известно о расставании Камилы и Леонардо ДиКаприо после четырех лет романа. Ранее этим летом Камиле исполнилось 25 лет, из-за чего в сети снова начали шутить, что ДиКаприо никогда не встречается с девушками старше этого возраста. Расставание актера с Морроне стало поводом для многочисленных мемов в твиттере (заблокирован в России).

По словам инсайдеров, близких к ДиКаприо, актер боится серьезных отношений и поэтому выбирает девушек помладше. Актера уже заметили в компании новой подруги: ДиКаприо провел время на своей яхте в Сен-Тропе в компании модели украинского происхождения Марии Береговой. Новой возлюбленной актера 22 года, и в соцсетях шутят, что у нее есть три года до расставания с ДиКаприо.

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Ксения Смирнова