Концерт Михаила Шуфутинского омрачила трагедия
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Концерт Михаила Шуфутинского омрачила трагедия

Концерт Михаила Шуфутинского омрачила трагедия
На концерте певца Михаила Шуфутинского произошло чрезвычайное происшествие. О том, что артист даст традиционный концерт в начале сентября, было известно давно. Песня «Третье сентября» давно приобрела статус культовой, было ясно, что и в этот раз шансонье ее исполнит. Причем выступление для огромного количества поклонников проходило в Кремлевском дворце. Концерт так и назывался – «Третье сентября, или 30 лет спустя». Сам Михаил Захарович в недавнем интервью признавался, что эта дата — 3 сентября — для него абсолютно ничего не значит. Музыкант относится к ней спокойно, без всякого трепета. А вот песню свою он очень любит, потому что, как и многие, считает – она получилась. И очень благодарен Игорю Николаеву, который придумал стихи, и Игорю Крутому, который написал музыку.
«Как только Крутой ее сыграл, я мгновенно понял: это мое. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай ее». Это ведь все невероятно давно было. Впервые в эфире «Третье сентября» вышло в 1993 году. То есть песня живет уже почти 30 лет! Такое редко бывает. При том что сам я для ее раскрутки никогда ничего не делал, даже клипа не снял. Раз песня существует столько лет, значит, в ней есть что-то, от чего у людей мурашки бегают по коже», — говорил Шуфутинский. Увы. В этом году праздничное мероприятие было омрачено трагическим событием. Как рассказал «kp.ru» источник в экстренных службах города, 3 сентября одному из гостей стало плохо прямо перед концертом. Состояние 64-летнего мужчины по имени Михаил ухудшилось перед входом в зрительный зал, поклонник Шуфутинского почувствовал себя плохо и упал без сознания. На мероприятиях подобного масштаба всегда присутствуют дежурные медики, и концерт «Третье сентября…» не стал исключением. Врачи бросились на помощь, но было уже поздно: им оставалось только констатировать смерть. По предварительной информации, у фаната Михаила Захаровича оторвался тромб.
# Шоу-бизнес Шуфутинский Михаил
По материалам: z-aya

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