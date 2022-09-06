Кот Ларри «подтвердил» уход Джонсона

Вадим Карасев

Кот Ларри, живущий в резиденции британского премьера, подтвердил, что Джонсон ее покинул

Кот Ларри, живущий в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, подтвердил уход Бориса Джонсона. Об этом сообщается в аккаунте кота в Twitter.

«Да, я вышел проверить, что он ушел. Он ушел», — заявил Ларри на своей страничке.

Во время своей финальной речи Джонсон поблагодарил своего пса Дилина за заботу, но не упомянул про кота Ларри. В аккаунте кота в Twitter неоднократно появлялись посты с критикой Джонсона.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии стала глава британского МИД Лиз Трасс. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.