Кристина Орбакайте не поддержала Пугачеву и оставила ее одну
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Кристина Орбакайте не поддержала Пугачеву и оставила ее одну

Кристина Орбакайте не поддержала Пугачеву и оставила ее одну
Певица Кристина Орбакайте никак не реагирует на скандал, связанный со своей матерью Аллой Пугачевой. Кристина Орбакайте впервые за последнюю неделю вышла на связь с поклонниками. Артистка поделилась кадрами, снятыми за кулисами одного из её недавних концертов. Она продефилировала по коридору в ярком образе: алом жакете и платье-комбинации, которое удачно подчеркнуло достоинства её фигуры. «Настроение сентября», — прокомментировала певица свой выход.
При этом Орбакайте продолжает упорно игнорировать скандал, связанный с её матерью Аллой Пугачевой. За полгода Кристина ни разу не прокомментировала внезапный отъезд Примадонны из России. Она не стала делать никаких заявлений и после того, как её мать вернулась. Несмотря на то, что Пугачеву жестко критикуют в СМИ и публично унижают (например, оставляют матерные оскорбления на стенах «Останкино»), Орбакайте по какой-то причине не хочет за неё заступаться. Известно, что летом певица навестила свою мать, когда она жила с мужем и детьми в Латвии. После этого их ни разу не видели вместе. Орбакайте не поддержала Пугачеву и на школьной линейке 1 сентября. Примадонна в одиночестве провожала сына и дочку в третий класс. Кристина наверняка знала, что её мать вернется в Россию без мужа и могла бы составить ей компанию на празднике. Но решила и дальше держать дистанцию в отношениях с оскандалившейся матерью. Не исключено, что Орбакайте выбрала такую стратегию поведения, чтобы её концерты не начали один за другим отменяться. Известно, что осенью Кристина планирует отправиться в тур по городам России.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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